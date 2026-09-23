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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

محدودیت‌های ترافیکی مراسم رژه «جانفدایان ایران» در شیراز

محدودیت‌های ترافیکی مراسم رژه «جانفدایان ایران» در شیراز

شیراز- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس از اعمال محدودیت‌های ترافیکی همزمان با برگزاری اجتماع بزرگ «جان‌فدایان ایران» در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داریوش اکبری با اعلام محدودیت‌های ترافیکی مراسم اجتماع بزرگ «جانفدایان میهن» در شیراز، گفت: این محدودیت‌ها از ساعت ۷:۳۰ صبح پنجشنبه دوم مهرماه در برخی معابر مرکزی شهر اعمال می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، در محدوده چهارراه ۱۵ خرداد و پل باغ صفا به سمت میدان امام حسین (ع)، بلوار کریم‌خان زند از دروازه سعدی تا میدان امام حسین (ع) و تمامی انشعابات آن محدودیت ترافیکی برقرار خواهد شد.

رئیس پلیس راهور فارس ادامه داد: همچنین در بلوار هجرت از تقاطع فردوسی تا چهارراه پیروزی، چهارراه مشیر، چهارراه مصدق و خیابان ۹ دی به سمت چهارراه پیروزی محدودیت‌های ترافیکی اعمال می‌شود.

اکبری خاطرنشان کرد: محدودیت‌های ترافیکی تا پایان برگزاری مراسم ادامه خواهد داشت و شهروندان در زمان اجرای طرح ضمن همکاری با مأموران پلیس راهور، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

کد مطلب 6956722

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