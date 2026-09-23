به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داریوش اکبری با اعلام محدودیت‌های ترافیکی مراسم اجتماع بزرگ «جانفدایان میهن» در شیراز، گفت: این محدودیت‌ها از ساعت ۷:۳۰ صبح پنجشنبه دوم مهرماه در برخی معابر مرکزی شهر اعمال می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، در محدوده چهارراه ۱۵ خرداد و پل باغ صفا به سمت میدان امام حسین (ع)، بلوار کریم‌خان زند از دروازه سعدی تا میدان امام حسین (ع) و تمامی انشعابات آن محدودیت ترافیکی برقرار خواهد شد.

رئیس پلیس راهور فارس ادامه داد: همچنین در بلوار هجرت از تقاطع فردوسی تا چهارراه پیروزی، چهارراه مشیر، چهارراه مصدق و خیابان ۹ دی به سمت چهارراه پیروزی محدودیت‌های ترافیکی اعمال می‌شود.

اکبری خاطرنشان کرد: محدودیت‌های ترافیکی تا پایان برگزاری مراسم ادامه خواهد داشت و شهروندان در زمان اجرای طرح ضمن همکاری با مأموران پلیس راهور، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.