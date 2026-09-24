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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

تمهیدات ترافیکی تهران برای رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار «جان‌فدای ایران»

تمهیدات ترافیکی تهران برای رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار «جان‌فدای ایران»

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای تمهیدات ویژه انتظامی و ترافیکی همزمان با برگزاری رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار «جان‌فدای ایران» در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص اجرای زمان و مکان طرح رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار «جان‌فدای ایران» اعلام کرد: این مراسم از ساعت: ۰۶:۰۰ صبح روز جمعه تا ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم در خیابان دماوند «تقاطع امام علی (ع) تا میدان آزادی» اجرا می‌شود.

سردار موسوی پور مکان برگزاری رزمایش و استقرار موتورسیکلت ها را در خیابان انقلاب اسلامی و دماوند از میدان فردوسی تا تقاطع امام علی (ع) «در مسیر شرق به غرب و خط ویژه» اعلام کرد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه خاطر نشان کرد: رژه موتوری از میدان فردوسی به سمت میدان آزادی خواهد بود.

کد مطلب 6957310
مهسا حيدری توچائی

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