به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری در دیدار مجمع نمایندگان استان اردبیل با معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مردم در روزهای سخت همواره در کنار نظام بوده‌اند، اظهار داشت: مردم هیچ‌گاه در روزهای سخت پشت نظام را خالی نکرده‌اند و ما نیز به عنوان خادمان مردم باید تمام تلاش خود را برای تأمین رفاه و آسایش آنان به کار بگیریم.

نماینده مردم اردبیل ،نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی گفت: موضوع امنیت غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کشاورزان استان اردبیل در این عرصه، پیشقراولان تأمین سفره مردم و از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند.

علی نیکزاد نیز در این دیدار با اشاره به رویکرد مجلس در حمایت از دولت اظهار کرد: مجمع نمایندگان استان اردبیل همواره تلاش کرده‌ است فصل آشتی مجلس و دولت باشند و با وجود برخی کاستی‌ها، علیه دولت موضع‌گیری نکرده‌ایم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز: بر اساس تأکیدات امام شهید که همواره بر کمک به دولت تأکید داشتند، ما نیز در راستای این فرمایش، حمایت از دولت را دنبال می‌کنیم.

وی از پیگیری تأمین سوخت بخش کشاورزی خبر داد و گفت: در سال جاری مجوز 200 میلیون لیتر سوخت گازوئیل برای بخش کشاورزی اخذ و تخصیص داده شده است.

فاز نخست پروژه انتقال آب پیله‌سهران بهمن‌ماه افتتاح می‌شود

جعفر گوهرگانی معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی نیز بر حمایت از اجرای طرح‌های زیربنایی بخش کشاورزی استان اردبیل تأکید کرد. تمام تلاش خود را برای حمایت از بخش کشاورزی، به‌ویژه در زمینه اجرای پروژه‌های آب و خاک، به کار خواهیم گرفت.

وی با اشاره به پروژه انتقال آب پیله‌سهران اردبیل افزود: فاز نخست پروژه انتقال آب پیله‌سهران، ان‌شاءالله در بهمن‌ماه سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.