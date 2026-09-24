منشأ بوی نامطبوع شمال اصفهان شناسایی شد؛نشت موادشیمیایی ازتانکررها شده

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش شهروندان از انتشار بویی شبیه به گاز در محدوده خیابان امام خمینی و مناطق شمالی شهر اصفهان از شب گذشته، تیم‌های تخصصی سازمان آتش‌نشانی، اداره محیط زیست و مرکز بهداشت برای بررسی موضوع و شناسایی منشأ بو به مناطق اطراف اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های میدانی نشان داد منشأ انتشار بوی آزاردهنده، نشت مواد شیمیایی و حلال‌های موجود در یک تانکر مستقر در یکی از زمین‌های اطراف بوده که بر اثر بروز حادثه در مخزن آن، مواد شیمیایی در زمین رها شده و بوی ناشی از آن در مناطق اطراف انتشار یافته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه زمین محل وقوع حادثه در اجاره یک شخص بوده است، تصریح کرد: تانکر حامل مواد شیمیایی در این زمین پارک شده بود که بر اثر حادثه و نشت مواد موجود در مخزن، آلودگی محیطی و انتشار بوی نامطبوع در مناطق اطراف ایجاد شد.

عامل انتشار بوی نامطبوع تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد

شیشه‌فروش با اشاره به ورود دستگاه‌های مسئول برای بررسی ابعاد حادثه گفت: عوامل نیروی انتظامی و اداره محیط زیست در حال بررسی محل وقوع حادثه هستند و با هماهنگی مقامات قضایی، اقدامات لازم برای شناسایی و برخورد قانونی با عامل ایجاد آلودگی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: رهاسازی مواد شیمیایی و ایجاد آلودگی زیست‌محیطی، علاوه بر تهدید سلامت عمومی، تخلف از الزامات قانونی است و با عوامل ایجاد چنین حوادثی مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

خاک‌های آلوده از محل حادثه جمع‌آوری و منتقل می‌شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از صدور دستور پاکسازی محل حادثه خبر داد و اظهار کرد: تیم‌های شهرداری و محیط زیست مکلف شده‌اند نسبت به پاکسازی زمین آلوده، جمع‌آوری و انتقال خاک‌های آلوده و دفن بهداشتی مواد در محل تعیین‌شده از سوی اداره محیط زیست اقدام کنند.

وی افزود: اقدامات پاکسازی باید با رعایت کامل ضوابط ایمنی و زیست‌محیطی انجام شود تا از گسترش آلودگی و بروز پیامدهای احتمالی ناشی از نشت مواد شیمیایی جلوگیری شود.

واحدهای تولیدی و شرکت‌های حمل‌ونقل ملزم به رعایت ضوابط ایمنی هستند

شیشه‌فروش با اشاره به الزامات قانونی حمل و نگهداری مواد شیمیایی گفت: بر اساس قانون حفاظت از خاک و آیین‌نامه‌های مربوط به حمل مواد سوختی و شیمیایی، تمامی واحدهای تولیدی و فعالان بخش حمل‌ونقل بار موظف‌اند الزامات ایمنی و زیست‌محیطی را در فرایند تولید، نگهداری و جابه‌جایی مواد رعایت کنند.

وی ادامه داد: در صورت بروز حادثه، مسئولان مربوطه موظف‌اند بلافاصله برای کنترل شرایط، جلوگیری از گسترش آلودگی، پاکسازی محل و جبران خسارت‌های احتمالی اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: رعایت نکردن ضوابط ایمنی و زیست‌محیطی در حمل و نگهداری مواد شیمیایی، مسئولیت قانونی به همراه دارد و در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات با افراد و واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.