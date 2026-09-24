رضوی: پزشک خانواده باید بدون شتاب حرکت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی، با بیان اینکه هدف اصلی حوزه سلامت باید تأمین رضایت بیماران و کارکنان باشد، افزود: رضایت، واژه‌ای کوتاه اما حاصل همکاری و همراهی مجموعه‌ای از سازمان‌ها و افراد است و زمانی شکل می‌گیرد که همه اجزای نظام سلامت برای ارائه خدمت مطلوب به بیمار در کنار یکدیگر قرار گیرند.

معاون درمان وزارت بهداشت، رضایت‌مندی کارکنان را یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات درمانی عنوان کرد و گفت: این موضوع بدون تردید در رضایتمندی کارکنان و به دنبال آن رضایت بیماران اثرگذار است.

وی، پرداخت به‌ موقع مطالبات نیروهای شرکتی و تأمین منابع مربوط به حقوق و مزایای آنان را از موضوعات مهم در پایداری خدمات بیمارستانی عنوان کرد.

رضوی در ادامه بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه پزشکان عمومی در نظام سلامت تأکید کرد و گفت: پزشکان عمومی در ساختار بیمارستان‌ها و نظام سلامت نقش مهمی دارند و نباید جایگاه آنان در میان سایر گروه‌های تخصصی نادیده گرفته شود.

وی، اجرای موفق پزشکی خانواده را نیز نیازمند مشارکت و همراهی پزشکان عمومی دانست و اظهار کرد: برای اجرای پزشکی خانواده باید با برنامه‌ریزی، اصلاح مستمر و بدون شتاب پیش رفت تا مردم در فرآیند اجرا با مشکل مواجه نشوند.

رضوی با اشاره به نظام جدید سطح‌بندی خدمات سلامت اظهار کرد: در نظام سطح‌بندی جدید، عواملی مانند جمعیت مهاجرپذیر، تراکم جمعیتی، فاصله‌ها و صعب‌العبور بودن مناطق مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: تجربه سال‌های اخیر نشان داد که در شرایط خاص، جابه‌جایی جمعیت می‌تواند بار خدمات درمانی استان‌ها و شهرستان‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش دهد؛ بنابراین برنامه‌ریزی سلامت باید علاوه بر جمعیت ثابت، جمعیت سیال و مهاجرپذیر مناطق را نیز در نظر بگیرد.