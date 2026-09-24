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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

جعفرزاده: دختران فوتسالیست خراسان شمالی با اقتدار صدرنشین شدند

جعفرزاده: دختران فوتسالیست خراسان شمالی با اقتدار صدرنشین شدند

بجنورد- رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی از چهارمین پیروزی متوالی تیم فوتسال دختران زیر ۱۷ سال استان در لیگ کشور خبر داد و گفت: این تیم با اقتدار در صدر جدول قرار گرفت.

حسین جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم فوتسال دختران زیر ۱۷ سال استان خراسان شمالی در ادامه روند موفقیت‌آمیز خود در مسابقات لیگ ۱۷ سال کشور، چهارمین پیروزی متوالی را نیز به نام خود ثبت کرد و با اقتدار در صدر جدول قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: نماینده خراسان شمالی در چهارمین دیدار خود، در مصاف با تیم میزبان شاهرود توانست با تک گل ارزشمند «زهرا بابایی‌نژاد» حریف را از پیش رو بردارد و سه امتیاز دیگر را به اندوخته‌های خود اضافه کند.

رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی تصریح کرد: دختران فوتسالیست استان پیش از این نیز با ارائه بازی‌های هماهنگ و تماشایی، تمامی دیدارهای پیشین خود را با برد پشت سر گذاشته بودند تا در نهایت با کسب نتایجی درخشان، به‌عنوان صدرنشین مطلق این مرحله از مسابقات به کار خود پایان دهند.

کد مطلب 6957315

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