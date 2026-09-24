جعفرزاده: دختران فوتسالیست خراسان شمالی با اقتدار صدرنشین شدند

حسین جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم فوتسال دختران زیر ۱۷ سال استان خراسان شمالی در ادامه روند موفقیت‌آمیز خود در مسابقات لیگ ۱۷ سال کشور، چهارمین پیروزی متوالی را نیز به نام خود ثبت کرد و با اقتدار در صدر جدول قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: نماینده خراسان شمالی در چهارمین دیدار خود، در مصاف با تیم میزبان شاهرود توانست با تک گل ارزشمند «زهرا بابایی‌نژاد» حریف را از پیش رو بردارد و سه امتیاز دیگر را به اندوخته‌های خود اضافه کند.

رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی تصریح کرد: دختران فوتسالیست استان پیش از این نیز با ارائه بازی‌های هماهنگ و تماشایی، تمامی دیدارهای پیشین خود را با برد پشت سر گذاشته بودند تا در نهایت با کسب نتایجی درخشان، به‌عنوان صدرنشین مطلق این مرحله از مسابقات به کار خود پایان دهند.