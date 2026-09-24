تقدیر فرمانده فراجا از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در پیامی خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، از سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیر کرد.

در این پیام آمده است: سخنرانی شجاعانه، مقتدرانه و مبتنی بر حکمت، عزت و مصلحت جنابعالی در مجمع عمومی سازمان ملل، بار دیگر حقانیت، اقتدار و صدای رسای ملت بزرگ ایران را به گوش جهانیان رساند.

رادان همچنین این مواضع را موجب مباهات و دلگرمی خادمان ملت در عرصه امنیت و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ادامه، مواضع رئیس‌جمهور در تبیین گفتمان مقاومت و صیانت از منافع ملی را «پشتوانه‌ای محکم برای حافظان نظم و امنیت کشور» توصیف کرد و افزود: این مواضع نشان داد که دیپلماسی اقتدار و میدان، دو بازوی توانمند نظام جمهوری اسلامی در صیانت از امنیت پایدار و منافع ملی هستند.

سردار رادان در پایان پیام خود، برای رئیس‌جمهور آرزوی توفیق و خدمت بیشتر به جمهوری اسلامی ایران و مردم کرد.