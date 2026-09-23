پیام تبریک سردار رادان به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»

ماه مهر، فصل رویش جوانه‌های دانایی، دمیدن روح امید در کالبد میهن اسلامی و آغاز شکوفایی دوباره بوستان تعلیم و تربیت است.

تقارن بهار تعلیم و تربیت با هفته دفاع مقدس، یادآور این حقیقت است که سنگر علم و دانش، امتداد همان سنگرهای ایثار و مقاومت می باشد؛ با ادای احترام و تعظیم، یاد و خاطره شهدای گلگون‌کفن سنگر علم، بویژه معلمان وارسته و دانش‌آموزان مظلوم میناب و تمامی شهدای گرانقدری که در تقابل جبهه حق با جنگ‌افروزی‌های استکبار جهانی و رژیم خبیث صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمدند را گرامی می‌داریم.

ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس به یکایک دانش‌آموزان عزیز، معلمان و فرهنگیان گران‌قدر کشور، با افتخار، تمام توان خود را به کار بسته تا بستری امن، سرشار از آرامش و آسایش خاطر برای بالندگی فرزندان این مرز و بوم فراهم آید.

توفیقات روزافزون یکایک دانش‌آموزان و معلمان عزیز و خانواده‌های گرامی‌شان را از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم.