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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

راهپیمایی «جانفدایان ایران» در بختگان

راهپیمایی «جانفدایان ایران» در بختگان

بختگان- در این ویدئو راهپیمایی مردم شهر بختگان در مراسم «جانفدایان ایران» در این شهرستان را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6957399

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