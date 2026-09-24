https://mehrnews.com/x3d8JL ۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴ کد مطلب 6957399 استانها فارس استانها فارس ۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴ راهپیمایی «جانفدایان ایران» در بختگان بختگان- در این ویدئو راهپیمایی مردم شهر بختگان در مراسم «جانفدایان ایران» در این شهرستان را مشاهده کنید. دریافت 16 MB کد مطلب 6957399 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع «جانفدایان ایران» در خرامه «جانفدایان ایران» در شیراز؛ سومین حرم اهلبیت(ع) به میدان آمد آغاز رزمایش جانفدایان ایران در شیراز محدودیتهای ترافیکی مراسم رژه «جانفدایان ایران» در شیراز رزمایش بزرگ ۱۵۰ هزار نفری جان فدایان ایران در فارس برچسبها جانفدایان ایران راهپیمایی فارس
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