بازداشت مدرس دانشگاه به اتهام افشای اطلاعات محرمانه دانشجویان در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، ابوالفضل زارع از بازداشت متهم پرونده‌ای خبر داد که در پی شکایت‌های واصله و جمع‌آوری مستندات قانونی، با دستور قضایی جلب و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار، نهایتاً به زندان معرفی شد.

وی گفت: در پی گزارش‌های واصله و شکایت همسر سابق متهم درباره تشکیل یک گروه در شبکه اجتماعی تلگرام با عنوان مهندسی پرونده توسط احد از وکلای دادگستری و مدرس دانشگاه و با حضور تعدادی از وکلا، استادان و دانشجویان، موضوع در دستور بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با وصول شکایات و درخواست‌های مکرر جمعی از استادان دانشگاه و وکلای دادگستری برای رسیدگی به موضوع، ادله و مستندات مربوط به اتهامات مطرح‌شده جمع‌آوری و موضوع با اخذ دستور قضایی پیگیری شد.

وی ادامه داد: بر اساس شکایات و مستندات موجود، اتهاماتی از جمله افشای اطلاعات محرمانه تحصیلی، نشر اکاذیب، توهین و افترا نسبت به برخی اشخاص و همچنین دعوت از دانشجویان برای تجمع در حمایت از دعاوی خانوادگی فرد مورد شکایت مطرح شده است.

زارع افزود: عمده دلیل ارتکاب جرایم فوق اختلافات خانوادگی و دعاوی مطروحه در این خصوص بوده است.

وی تصریح کرد: متهم با صدور دستور قضایی جلب و پس از انجام تحقیقات، تفهیم اتهامات و صدور قرار مقتضی، متهم برای ادامه روند رسیدگی به زندان معرفی شد.

زارع ضمن تکذیب هر گونه شائبه سیاسی تصریح کرد: پرونده با توجه شکایت شکات متعدد در حال رسیدگی است و تصمیم نهایی درباره آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.