ارتقای امنیت اجتماعی در یزد با دستگیری معتادان متجاهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: این طرح در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و با توجه به درخواستهای مردمی برای شناسایی و جمعآوری معتادان متجاهر در شهرستان یزد اجرا شد.
وی افزود: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح ۵۴ نفر معتاد متجاهر را شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان یزد ادامه داد: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای بازپروری به کمپهای ترک اعتیاد معرفی و تحویل شدند.
شفیعی با تأکید بر استمرار طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی، از شهروندان خواست موارد مشکوک و مرتبط با فعالیتهای مجرمانه را از طریق مسیرهای قانونی به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما