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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

ارتقای امنیت اجتماعی در یزد با دستگیری معتادان متجاهر

ارتقای امنیت اجتماعی در یزد با دستگیری معتادان متجاهر

یزد- فرمانده انتظامی شهرستان یزد از شناسایی و دستگیری ۵۴ معتاد متجاهر، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده در شهرستان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: این طرح در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و با توجه به درخواست‌های مردمی برای شناسایی و جمع‌آوری معتادان متجاهر در شهرستان یزد اجرا شد.

وی افزود: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح ۵۴ نفر معتاد متجاهر را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد ادامه داد: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای بازپروری به کمپ‌های ترک اعتیاد معرفی و تحویل شدند.

شفیعی با تأکید بر استمرار طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، از شهروندان خواست موارد مشکوک و مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه را از طریق مسیرهای قانونی به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6953691

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