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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

تیم فوتسال دلسوختگان قم در اصفهان به دنبال امتیاز هفته ششم

تیم فوتسال دلسوختگان قم در اصفهان به دنبال امتیاز هفته ششم

قم- تیم فوتسال دلسوختگان اهل‌بیت قم در هفته ششم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، فردا ساعت ۱۶ میهمان پالایش نفت اصفهان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده قم در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال، فردا در دیداری خارج از خانه برابر پالایش نفت اصفهان قرار می‌گیرد؛ مسابقه‌ای که در چارچوب هفته ششم برگزار می‌شود.

دلسوختگان اهل‌بیت قم در پنج دیدار پیشین خود دو پیروزی، دو شکست و یک تساوی به دست آورده و با هفت امتیاز در جایگاه هفتم جدول ۱۴ تیمی قرار دارد.

پالایش نفت اصفهان نیز از پنج بازی گذشته خود یک پیروزی، یک تساوی و سه شکست ثبت کرده است. این تیم با سه امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد.

دیدار دو تیم فردا ساعت ۱۶ به میزبانی پالایش نفت اصفهان برگزار می‌شود و دلسوختگان قم برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر به میدان خواهد رفت.

کد مطلب 6957419

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