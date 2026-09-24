ابراهیم پرفند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت‌های عملیاتی آموزیاران، دوره منطقه‌ای توانمندسازی آموزیاران را به میزبانی استان خراسان شمالی برگزار می‌کند.

وی افزود: در این دوره آموزیارانی از استان‌های خراسان رضوی، سمنان، گلستان، مازندران و تهران حضور دارند و برنامه‌های آموزشی با رویکرد ارتقای توانمندی، انتقال تجربیات و افزایش مهارت‌های عملیاتی برگزار می‌شود.

پرفند با اشاره به جایگاه آموزیاران در جمعیت هلال احمر گفت: آموزیاران ستون اصلی آموزش و انتقال دانش‌های امدادی و کمک‌های اولیه به جامعه هستند و نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی عمومی و افزایش آمادگی مردم در مواجهه با حوادث و سوانح ایفا می‌کنند.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی ادامه داد: در این دوره منطقه‌ای در مجموع ۳۰۰ نفر شرکت دارند که شامل ۱۷۵ نفر خانم و ۱۲۵ نفر آقا هستند.

وی گفت: برگزاری این دوره علاوه بر آموزش‌های تخصصی، فرصتی برای هم‌افزایی، تبادل تجربیات و تقویت ارتباط میان آموزیاران استان‌های مختلف فراهم می‌کند و می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش‌های امدادی در سطح جامعه کمک کند.

پرفند در پایان بیان کرد: این رویداد آموزشی و هم‌افزا از ۴ تا ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در منطقه بکر و توریستی درکش در استان خراسان شمالی برگزار می‌شود.