ابراهیم پرفند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با هدف ارتقای سطح دانش و مهارتهای عملیاتی آموزیاران، دوره منطقهای توانمندسازی آموزیاران را به میزبانی استان خراسان شمالی برگزار میکند.
وی افزود: در این دوره آموزیارانی از استانهای خراسان رضوی، سمنان، گلستان، مازندران و تهران حضور دارند و برنامههای آموزشی با رویکرد ارتقای توانمندی، انتقال تجربیات و افزایش مهارتهای عملیاتی برگزار میشود.
پرفند با اشاره به جایگاه آموزیاران در جمعیت هلال احمر گفت: آموزیاران ستون اصلی آموزش و انتقال دانشهای امدادی و کمکهای اولیه به جامعه هستند و نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی عمومی و افزایش آمادگی مردم در مواجهه با حوادث و سوانح ایفا میکنند.
معاون جوانان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی ادامه داد: در این دوره منطقهای در مجموع ۳۰۰ نفر شرکت دارند که شامل ۱۷۵ نفر خانم و ۱۲۵ نفر آقا هستند.
وی گفت: برگزاری این دوره علاوه بر آموزشهای تخصصی، فرصتی برای همافزایی، تبادل تجربیات و تقویت ارتباط میان آموزیاران استانهای مختلف فراهم میکند و میتواند به ارتقای کیفیت آموزشهای امدادی در سطح جامعه کمک کند.
پرفند در پایان بیان کرد: این رویداد آموزشی و همافزا از ۴ تا ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در منطقه بکر و توریستی درکش در استان خراسان شمالی برگزار میشود.
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