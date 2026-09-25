به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با بیان اینکه رئیس‌جمهور در مجمع‌عمومی سازمان ملل سخنرانی کردند، ایشان با درس‌آموزی از مشت گره‌کرده امام شهید، از حقوق ملت ایران دفاع کرد و جنایات آمریکا و رژیم صهیونی را به رخ جهانیان کشید، اظهار داشت: رئیس‌جمهور با مواضع صریح، قاطع و انقلابی و دفاع شجاعانه از محور مقاومت و مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایت‌کاران، فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران اسلامی بود.

سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل انعکاسی از استواری ملت ایران بود

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور یاد رهبر شهید مقتدر ایران اسلامی را در صحن سازمان ملل به رخ جهانیان کشید، گفت: سخنان ایشان، انعکاسی از صدای مقاومت و استواری ملتی بود که هفت ماه است در خیابان‌ها حضور دارند و ۱۵ ماه است که با شیطان بزرگ، رژیم جعلی و حامیان منطقه‌ای آنها در حال نبرد هستند، نبردی که دوست و دشمن، همه اعتراف می‌کنند که ایران اسلامی و ملت ایران هم رژیم جعلی و هم آمریکای جنایت‌کار را به‌زانو درآورده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، ادامه داد: در این راستا از مواضع ریاست‌جمهوری تشکر و قدردانی می‌کنیم.

تحسین مردم از شجاعت و اقتدار رئیس‌جمهور

حجت‌الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وقتی ما مشاهده می‌کنیم همه طیف‌های گوناگون از رئیس‌جمهور تقدیر می‌کنند، جان فدایانی که بیش از ۳۱ میلیون نفر هستند و وقتی مواضع شجاعانه و مقتدر را از مسئولی می‌بینند از او تقدیر و تشکر می‌کنند، گفت: در جایی که روایت ضعف شنیده شود، سخنانی قیمت نفت را پایین بیاورد و یا به منافع ملی ضرر بزنند، طبیعی است که انتقادهایی صورت بگیرد، هر جا مسئولان ما در خدمتگزاری به مردم با تمام توانشان پای‌کار بوده‌اند و اقداماتشان بر سرمایه اجتماعی بی افزاید، تاب‌آوری و مقاومت مردم را افزایش دهد، مردم از چنین مسئولی تحسین و تقدیر می‌کنند.

وی ادامه داد: اما اگر مسئولی سخن نسنجیده بزند، سخنی بگوید که قیمت نفت را پایین آورد، در یک بازدید اعلام کند که ما ارز نداریم و رسانه‌هایی که منتظر هستند بلافاصله آن را پوشش می‌دهند، خب مردم در چنین رویدادهایی واکنش نشان می‌دهند، اما هر جا روایت، روایت قدرت، شجاعت و اقتدار باشد، تحسین می‌کنند، ازاین‌رو از رئیس‌جمهور هم تحسین کردند.

قدرت نرم و سخت مردم و نیروهای مسلح دوچندان شده است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ایران و ملتش و نیروهای مسلحش نخواهد گذاشت که دیگران و بیگانگان از تنگه هرمز بهره ببرند؛ ولی آبراهی که متعلق به ایران هست، ایران از آن بی‌بهره باشد، بلکه این آبراه را وسیله‌ای برای آسیب‌زدن به ملت ایران قرار دهند، گفت: این ملت و نیروهای مسلحش نخواهند گذاشت چنین رویداد تلخی روی دهد، همان‌طور که درگذشته قدرت خود را نشان دادند و آن‌چنان ضربات بر ارتش تروریستی و رژیم جعلی وارد کردند که حضور رئیس‌جمهور خیال‌پرداز آمریکا و نخست‌وزیر صهیونیستی در مجمع سازمان ملل حکایت از دو رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر شکست‌خورده داشت.

حجت‌الاسلام شاهرخی، افزود: ملت ما و نیروهای مسلح ما چنان شکستی به این دو رژیم و ارتش‌های شکست‌خورده آن دادند که ناظران سخنان این دو نفر را دروغ اعلام کردند، همه گفتند سخنان این دو نفر جزء شرم‌آورترین سخنان در طول تاریخ مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد بود، سخنان اینها و مطالبی که در باب ایران داشتند، همه حکایت از این داشت که قدرت نرم و سخت نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ما در این مدت دوچندان شده است.

وی عنوان کرد: درحالی‌که رئیس‌جمهور اسلامی ایران آن سخنان صریح و شجاعانه را ایراد کردند در داخل کشور دبیر شورای‌عالی امنیت ملی باقوت اعلام کردند جلوی پروازهای ما را بگیرید، جلوی پروازهای همه شما را در منطقه و فرامنطقه می‌گیریم، اعلام کردند اگر هفت شرط ایران عمل نشود نه تنگه هرمز باز می‌شوند و نه با شما مذاکره می‌کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تصریح کرد: این ایران قدرتمند است، با حضور همه شما در صحنه.