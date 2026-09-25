به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید روحالله حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته اسفرورین با تسلیت درگذشت آیتالله العظمی شبیری زنجانی اظهار کرد: هفتهای که پشت سر گذاشتیم یکی از مراجع عظام تقلید و از شاگردان امام صادق(ع) و سربازان امام عصر(عج)، حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی را از دست دادیم و ملت ایران داغدار این مصیبت عظماست.
وی افزود: ایشان از شاگردان و یاران باوفای امام راحل، دوست دیرین امام شهیدمان و از استادان رهبر معظم انقلاب بودند و رهبر شهید ما علاقه ویژهای به ایشان داشتند و مقام علمی و معنوی این فقیه عالیمقام را ستایش میکردند.
امام جمعه اسفرورین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت ارتحال این عالم ربانی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب از ایشان با تعابیری همچون «محقق و ژرفنگر»، برخوردار از تسلط بر فنون مختلف استنباط و اهل تتبع و تدقیق یاد کردند.
حسینی ادامه داد: یکی از برجستهترین وجوه شخصیت آیتالله شبیری زنجانی، تسلط کمنظیر ایشان بر علم رجال و تراجم بود. حافظه بسیار قوی ایشان در این علم و کتاب «جرعهای از دریا» که حاصل سالها تتبع و خاطرهنگاری ایشان است، گنجینهای ارزشمند از نکات تاریخی، رجالی و اخلاقی به شمار میرود.
وی همچنین سوم مهرماه را سالگرد ارتحال علامه حسنزاده آملی و ششم مهرماه را سالگرد شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله عنوان کرد و یاد این شخصیتها را گرامی داشت.
حضور مردم مانع تکرار فتنههای تاریخی است
امام جمعه اسفرورین در ادامه با اشاره به استمرار حضور مردم در تجمعات میدانی گفت: بحمدالله مردم عزیز ایران در حال ورود به دویستودهمین شب از تجمعات میدانی و این جهاد حضور ملی هستند و ملت ایران در بصیرت و وفاداری، شبیه دو صحابی جلیلالقدر اهلبیت(ع) هستند.
حسینی با تشبیه نقش مردم به عمار یاسر اظهار کرد: عمار تبیین میکرد و با زبان خود دستاوردها را برای مسلمانان بیان میکرد و مالک اشتر با شمشیر پیش میرفت. تا زمانی که عمار یاسر بود، توطئههای منافقانی همچون اشعث بیاثر بود.
وی افزود: هر کدام از این شبها و روزهایی که ملت ایران در میدان و خیابان حاضر هستند، بدون حضور مردم و بدون این جهاد عمارگونه میتواند فتنههای فراوانی در پشت سر داشته باشد؛ از جمله فتنه یومالحریر، اشعث، حکمیت و عمروعاص.
امام جمعه اسفرورین تصریح کرد: امروز نباید اجازه دهیم قضیه حکمیت اتفاق بیفتد و نباید اجازه دهیم پشت ولی زمان خالی بماند. مردم ایران پس از ۲۱۰ شب و هفت ماه حضور در خیابان نشان دادند که اجازه نمیدهند توطئهگران فتنهای ایجاد کنند.
مردم ایران پای ولایت ایستادهاند
حسینی با اشاره به شخصیت سعید بن عبدالله حنفی از یاران امام حسین(ع) گفت: سعید بن عبدالله از اصحاب با معرفت اباعبدالله الحسین(ع) بود که در شب عاشورا خطاب به امام حسین(ع) اعلام کرد اگر کشته شود، بدنش بسوزد و خاکسترش را بر باد دهند و دوباره زنده شود و این اتفاق ۷۰ مرتبه تکرار شود، دست از ولایت امام حسین(ع) برنخواهد داشت.
وی ادامه داد: امروز مردم ایران نیز همین حرف را دارند؛ اگر این حضور در خیابان ماهها و سالها طول بکشد، دست از ولایت امام و رهبر و مقتدای خود برنمیداریم و در میدان حاضر هستیم تا دشمن توطئه نکند.
امام جمعه اسفرورین با اشاره به اهداف دشمن گفت: هدف دشمن فقط ضربه نظامی نیست. دیدیم که دشمن نتوانست در حوزه نظامی به اهداف خود برسد و دست برتر با جمهوری اسلامی ایران بود؛ اما دشمن به دنبال فشار اقتصادی، ایجاد نارضایتی، تشدید اختلافات و جنگ روانی است تا ملت ایران را گرفتار و از درون فرسوده کند.
وی تأکید کرد: به همین دلیل حفظ انسجام و ایستادگی مردم در کنار قدرت دفاعی کشور اهمیت پیدا میکند. شاید بگوییم ایستادن مردم در خیابان جلوی موشکها را نمیگیرد؛ بله، جلوی موشک را نمیگیرد، اما همین حضور مردم سوخت موشکهای نیروهای مسلح ماست.
حضور مردم پشتوانه سخنان رئیسجمهور در سازمان ملل بود
حسینی با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: حضور مردم در میدان اثر خود را در مجمع عمومی سازمان ملل نیز نشان داد و رئیسجمهور به عنوان نماینده ملت ایران با پشتوانه حضور مردم، مقتدرانه سخن گفت.
وی بیان کرد: رئیسجمهور در سخنان خود چهار نکته اساسی را مورد توجه قرار داد؛ نخست بیان مظلومیت مقتدرانه ملت ایران بود. ملت ایران مظلوم است و مورد تهاجم قرار گرفته، اما در عین مظلومیت مقتدر است.
امام جمعه اسفرورین افزود: نکته دوم دفاع از مردم فلسطین و حق حاکمیت مردم فلسطین بود که سالیان سال از سوی جبهه مقاومت مورد تأکید قرار گرفته است.
حسینی ادامه داد: نکته سوم تبیین صلح از موضع قدرت بود؛ اگر قرار است صلحی اتفاق بیفتد، مسیر آن را جمهوری اسلامی ایران تبیین و ترسیم میکند و نباید دیگران برای ما تعیین تکلیف کنند.
وی گفت: رئیسجمهور همچنین پاسخ قاطعی به تهدید و زورگویی آمریکا داد و با در دست گرفتن تصویر امام و تصاویر شهدای جنایات اخیر، مواضع جمهوری اسلامی ایران را با صراحت بیان کرد.
مسئله هستهای باید با معیار واحد سنجیده شود
امام جمعه اسفرورین با اشاره به بخش دیگری از سخنان رئیسجمهور اظهار کرد: درباره انرژی هستهای، ایران را تحت فشار قرار میدهند که سانتریفیوژها را تعطیل کند و سلاح هستهای نسازد، در حالی که به ادعای وی، رژیم صهیونیستی در حال ساخت چنین تسلیحاتی است.
حسینی افزود: اگر ادعای آنها درست است، باید بازرسان به جایی بروند که این سلاحها در حال ساخته شدن است و مانع آن شوند، نه اینکه بازرسیها صرفاً متوجه ایران باشد.
وی از مواضع رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل تقدیر کرد و گفت: امیدواریم این مواضع ادامه داشته باشد و حق مردم ایران گرفته شود.
مسئولیت نسل امروز؛ علم، تقوا و صیانت از هویت ملی
امام جمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانشآموزان و دانشجویان اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاهها، آغاز سال تحصیلی را نقشه راهی برای تبدیل تهدیدها به فرصتها و فرصتها به پیروزیها دانستند.
وی با اشاره به یاد شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب در پیام رهبر انقلاب گفت: امسال پدران و مادرانی هستند که با بازگشایی مدارس، به جای شادی حضور فرزندانشان در کلاس درس، در غم از دست دادن عزیزان خود میسوزند؛ برخی از این خانوادهها یک، دو یا سه فرزند خود را در این حادثه از دست دادهاند.
حسینی با اشاره به مسئولیتهای نسل امروز از نگاه رهبر انقلاب گفت: مجهز شدن به علم، تقوا و اخلاق، دانایی و توانایی، شکستن مرزهای دانش، پاسداری از هویت ملی و استقلال فرهنگی، صیانت از حریم مدرسه و دانشگاه و ادامه راه شهدا از جمله مسئولیتهای نسل امروز است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد دانشآموزان و دانشجویان با تأسی از شهدای دانشآموز و دانشجو، مسیر پیشرفت کشور را با قدرت طی کنند و به جایگاههایی برسند که نظام اسلامی به آنان نیاز دارد.
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