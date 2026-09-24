به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته ناشنوایان، اظهار کرد: از دوم تا هشتم مهرماه به عنوان هفته ناشنوایان نامگذاری شده است و شعار امسال با عنوان «رسمیت زبان اشاره ایرانی، گامی برای عدالت ارتباطی» بر ضرورت دسترسی برابر افراد ناشنوا به ارتباطات، آموزش، خدمات اجتماعی و فرصتهای مشارکت در جامعه تأکید دارد.
وی افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۸۲۵ نفر از افراد ناشنوا و کمشنوا در استان بوشهر تحت پوشش خدمات اداره کل بهزیستی قرار دارند که از این تعداد، یک هزار و ۹۵۰ نفر مستمری دریافت میکنند.
فعالیت مراکز تخصصی شنوایی در استان
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به فعالیت مراکز تخصصی شنوایی در استان بیان کرد: چهار مرکز تخصصی روزانه شنوایی با ظرفیت پذیرش مجموع ۱۶۰ نفر در استان فعال هستند و خدمات مورد نیاز جامعه هدف را در حوزه توانبخشی و ارتقای توانمندیهای ارتباطی ارائه میکنند.
اسکندری ادامه داد: در راستای شناسایی و پیشگیری از مشکلات شنوایی و فراهم کردن زمینه دریافت خدمات تخصصی، ۱۲۸ مورد به شنواییسنج ارجاع داده شده است.
وی تصریح کرد: همچنین برای ۱۰۵ نفر از افراد دارای اختلالات شنوایی، کمکهزینه خرید سمعک به مبلغ ۳۱ میلیارد ریال اختصاص یافته است تا امکان دسترسی این افراد به تجهیزات مورد نیاز و بهبود تواناییهای ارتباطی آنان فراهم شود.
اهمیت مداخلات توانبخشی در دوران کودکی
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به اهمیت مداخلات توانبخشی در دوران کودکی اظهار کرد: در راستای ارتقای مهارتهای ارتباطی کودکان ناشنوا و فراهم کردن زمینه حضور آنان در محیطهای آموزشی عادی، ۱۵ کودک تحت برنامه تربیت شنیداری قرار گرفته و برای ادامه تحصیل به مدارس عادی ارجاع شدهاند.
اسکندری افزود: در بخش خدمات درمانی و توانبخشی نیز برای ۴۲ نفر کمکهزینه کاشت حلزون به مبلغ هشت میلیارد ریال اختصاص یافته است تا افراد واجد شرایط بتوانند از این خدمت تخصصی بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از افراد ناشنوا و کمشنوا صرفاً به خدمات درمانی و توانبخشی محدود نمیشود، گفت: بهزیستی استان بوشهر در کنار ارائه خدمات تخصصی، حمایتهای اجتماعی و توانمندسازی متنوعی را نیز برای این افراد در نظر گرفته است.
حرکت از حمایت صرف به سمت توانمندسازی
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر ادامه داد: کمکهزینه ایاب و ذهاب، بیمه خویشفرمایی و کارفرمایی، مناسبسازی، کمکهزینه تحصیلی، کمکهزینه خرید خدمات توانبخشی و کمکهزینه خرید باتری سمعک از جمله حمایتهایی است که متناسب با شرایط و نیاز افراد تحت پوشش ارائه میشود.
اسکندری خاطرنشان کرد: رویکرد بهزیستی استان بوشهر در حوزه حمایت از افراد ناشنوا و کمشنوا، حرکت از حمایت صرف به سمت توانمندسازی، استقلال فردی، دسترسی برابر به فرصتها و افزایش مشارکت اجتماعی است.
وی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای اجتماعی برای تحقق عدالت ارتباطی افزود: توسعه خدمات تخصصی و تقویت همکاری با خانوادهها، دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد میتواند زمینه حضور فعالتر افراد ناشنوا و کمشنوا را در عرصههای مختلف اجتماعی، آموزشی و اقتصادی فراهم کند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با تبریک هفته ناشنوایان به جامعه ناشنوایان، خانوادههای آنان و فعالان این حوزه اظهار کرد: تحقق عدالت ارتباطی مستلزم فراهم کردن بسترهای مناسب برای ارتباط، آموزش و حضور اجتماعی افراد ناشنواست و بهزیستی استان بوشهر حمایت از حقوق و توانمندیهای این افراد را در چارچوب وظایف خود با جدیت دنبال میکند.
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