وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست 

به گزارش خبرگزاری مهر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در گفتگو با شبکه الجزیره گفت مصر تاکنون هیچ موضع مثبتی از سوی رژیم صهیونیستی درباره اجرای مرحله دوم طرح دونالد ترامپ در غزه مشاهده نکرده است.
وی افزود گروههای فلسطینی درباره تحویل سلاح موضعی مسئولانه اتخاذ کردهاند که شایسته تقدیر است.
وزیر خارجه مصر همچنین گفت قاهره در انتظار اقدامی مثبت از سوی رژیم صهیونیستی در زمینه استقرار نیروی بینالمللی ثبات در نوار غزه است.
عبدالعاطی پیشتر نیز بر ضرورت پیشبرد مراحل بعدی توافق غزه و فراهم شدن زمینه برای استقرار نیروی بینالمللی در این باریکه تاکید کرده بود.
مناقصه تل آویو برای ساخت ۴۰۰ واحد صهیونیستی
در همین رابطه کمیته مقاومت در برابر دیوار و شهرکسازی فاش کرد که مراجع رژیم اشغالگر قدس مناقصه جدیدی برای ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی در شهرک «کارنی شمرون» که بر روی زمینهای شهروندان فلسطینی در شرق قلقیلیه احداث شده است، صادر کردهاند.
این نهاد امروز پنجشنبه در بیانیهای تاکید کرد که این مناقصه در چارچوب ساخت شهرکهای چند واحدی و در چارچوب مناقصههایی است که مراجع صهیونیستی همچنان برای گسترش شهرکهای موجود و افزایش ظرفیت جذب آنها صادر میکنند.
در این بیانیه آمده است که آخرین مهلت برای شرکت در مناقصه ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶ تعیین شده است.
بر اساس این بیانیه، صدور این مناقصه، نشانه گذار از مرحله برنامهریزی به مرحله بازاریابی و اجرا است که در چارچوب تسریع روند شهرکسازی در کرانهی باختری در طول سال جاری صورت میگیرد.
در بخش دیگر این بیانیه خاطرنشان شده است که شهرک «کارنی شومرون» به دلیل قرار گرفتن در یک مجموعه شهرکسازی در طرح اشغال در شمال غربی کرانه باختری اهمیت بیشتری پیدا میکند.
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