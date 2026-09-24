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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

مواضع انقلابی پزشکیان در سازمان ملل فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران بود

مواضع انقلابی پزشکیان در سازمان ملل فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران بود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: مواضع صریح و انقلابی رئیس‌جمهور از تریبون سازمان ملل فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به سخنرانی رئیس جمهور در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: مواضع صریح، قاطع و انقلابی رئیس‌جمهوری محترم از تریبون سازمان ملل و دفاع شجاعانه ایشان از مقاومت در برابر جنایتکاران و مستکبران عالم، فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران اسلامی بود.

پاسخ استوار و حکیمانه به یاوه‌گویی دشمنان، دیگربار نشان داد که نظام جمهوری اسلامی یکپارچه در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه ایستاده است.

این پافشاری عزتمندانه بر اصول و ارزش‌های انقلاب شایسته تقدیر است.

کد مطلب 6957461
محسن صمیمی

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