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۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۸

واژگونی پژو ۲۰۷ در محور همدان ـ ملایر ۶ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی پژو ۲۰۷ در محور همدان ـ ملایر ۶ مصدوم برجا گذاشت

همدان- واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۷ در محور ارتباطی همدان به ملایر حوالی شهر جوکار ۶ مصدوم برجا گذاشت که از سوی عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد که شب گذشته واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۷ در محور ارتباطی همدان به ملایر حوالی شهر جوکار ۶ مصدوم بر جای گذاشت و این سانحه رانندگی نرسیده به شهر جوکار رخ داده است.

بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه در مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ استان ۲ تیم عملیاتی و آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس شهرستان ملایر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل وقوع سانحه اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و تریاژ حادثه‌دیدگان اقدامات فوریت‌های پزشکی و خدمات پیش‌بیمارستانی لازم برای تثبیت علائم حیاتی را انجام دادند و در ادامه هر ۶ مصدوم حادثه را برای تکمیل مراحل درمان به بیمارستان منتقل کردند.

علت این سانحه رانندگی از سوی کارشناسان پلیس‌راه در دست بررسی است.

کد مطلب 6958673

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