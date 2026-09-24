تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم اشغالگر صهیونیستی به تجاوزات خود به جنوب لبنان ادامه داده و ضمن انجام حملات هوایی و انفجارها، روستاها و شهرک‌ها را هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای قرار می‌دهد.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که جنگنده‌های اسرائیلی با انجام یک حمله هوایی، شهرک بنی حیان را هدف قرار دادند.

بنا بر گزارش «خبرگزاری ملی» لبنان، رژیم اشغالگر اسرائیل انفجار بزرگی را در اطراف شهر بنت جبیل در جنوب لبنان رقم زد و حومه شهرک کفرا را هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای قرار داد.

همچنین گلوله‌باران توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی ، حومه شرقی شهرک «شقرا» در سمت «وادی السلوقی» در منطقه «بنت جبیل» و شهرک المنصوری را هدف قرار داد.

خبرگزاری ملی نیز گزارش داد که یک پهپاد صهیونیستی اطراف رستوران «اللافیتا» واقع در حد فاصل «نبطیه فوقا» و «میفدون» را هدف قرار داد.

گلوله‌باران توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی سحرگاه امروز نیز شهرک المنصوری و دره‌های مجاور شهرک زبقین را هدف قرار داد. شب گذشته نیز توپخانه رژیم اشغالگر، مجموعه‌ای از پنل‌های خورشیدی را در اراضی مشاع شهرک «میفدون» هدف قرار داد که منجر به آتش گرفتن آن‌ها شد. گلوله‌باران توپخانه‌ای اسرائیل همچنین منطقه‌ی میان دو شهرک «میفدون» و «زوطر الشرقیه» و «وادی السلوقی» را در بر گرفت؛ در همین حال، شهرک‌های «برعشیت» و «بیت یاحون» شاهد عملیات پاکسازی با تیربارها و سلاح‌های سنگین و نیمه‌سنگین بوده‌اند.

رژیم صهیونیستی شبانه یک عملیات انفجار بزرگ را در محله «آل عبدالنبی» در شهرک «برعشیت» اجرا کرد. همچنین طبق گزارش «خبرگزاری ملی»، نیمه‌شب گذشته یک انفجار عظیم شهرک «الخیام» و اطراف آن را لرزاند. این انفجار در منطقه‌ای به طول تقریبی ۳۰۰ متر، از «نبع الرقیقه» تا تقاطع «المبرات» متمرکز بود.

رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان به تجاوزات خود علیه جنوب لبنان از طریق حملات هوایی، انفجارها و گلوله‌باران توپخانه‌ای، از جمله استفاده از گلوله‌های فسفری که از نظر بین‌المللی ممنوع هستند، ادامه می‌دهد.

این تجاوزات در چارچوب نقض‌های مستمر رژیم اسرائیل علیه «توافق آتش‌بس» و با وجود «توافق چارچوب» منعقد شده با میانجیگری آمریکا صورت می‌گیرد. ارتش تل آویو عمداً دست به عملیات انفجار، تخریب و خاک‌برداری در داخل روستاهای واقع در محدوده‌ای که آن را «خط زرد» می‌نامد، می‌زند و روستاها و مناطق دیگر را نیز با گلوله‌های توپخانه و حملات جنگنده‌ها و پهپادها هدف قرار می‌دهد.