مهلت ۶ ماهه به شهرداری سنندج برای دیوارکشی جایگاه پسماند

به گزارش خبرنگار مهر، کژال حبیب‌زاده عصر پنجشنبه در نشست مشترک اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان و سازمان مدیریت پسماند شهرداری سنندج اظهار کرد: با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی موجود در جایگاه پسماند سنندج، رفع نواقص این مجموعه نیازمند اقدامات اجرایی و ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص از سوی شهرداری است.

وی افزود: براساس توافق انجام‌شده در این نشست، شهرداری سنندج موظف شد حداکثر ظرف مدت ۶ ماه عملیات دیوارکشی پیرامونی جایگاه پسماند را تکمیل کند.

معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان ادامه داد: شهرداری همچنین باید گزارش روند پیشرفت عملیات را به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان ارائه دهد تا اجرای مصوبات مورد پیگیری قرار گیرد.

حبیب‌زاده با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت پسماندهای شهر سنندج عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این نشست، تعیین تکلیف محل استقرار کارخانه کمپوست بود که در این زمینه نیز شهرداری متعهد شد استعلام‌های لازم درباره محل پیشنهادی را از دستگاه‌های اجرایی مرتبط دریافت کند.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری احداث کارخانه کمپوست و اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده برای جایگاه پسماند می‌تواند روند ساماندهی و مدیریت پسماند شهر سنندج را تسریع کند.