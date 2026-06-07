به گزارش خبرنگار مهر، کژال حبیب‌زاده پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مدیریت پسماند یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زیست‌محیطی استان است و ساماندهی جایگاه‌های دفن زباله در شهرها و روستاها نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها است.

وی افزود: در حال حاضر ۷۶۲ روستای استان دارای جایگاه جمع‌آوری و دفع پسماند هستند و همچنین ۲۰ شهرک صنعتی دارای مجوزهای زیست‌محیطی فعالیت می‌کنند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به چالش‌های مدیریت پسماند در استان گفت: از مجموع ۲۳ جایگاه دفن زباله شهری در کردستان، تنها چهار جایگاه دارای مجوز زیست‌محیطی هستند و سایر سایت‌ها همچنان بدون مجوز فعالیت می‌کنند.

توسعه زیرساخت‌های زیست‌محیطی در حوزه فاضلاب و پسماند

وی با اشاره به وضعیت مراکز درمانی استان گفت: ۲۲ مرکز درمانی و بیمارستانی در استان فعال هستند که از این تعداد، ۱۹ مرکز به سیستم بی‌خطرسازی پسماندهای پزشکی مجهز شده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۹ تصفیه‌خانه فاضلاب شهری و سه تصفیه‌خانه فاضلاب روستایی در استان فعالیت دارند که نقش مهمی در کاهش آلودگی منابع آبی ایفا می‌کنند.

حبیب‌زاده با بیان اینکه کنترل و پایش منابع آب از اولویت‌های محیط زیست استان است، افزود: طرح پایش و احیای رودخانه‌ها به صورت فصلی اجرا می‌شود و سالانه بیش از یک‌هزار و ۸۰ آنالیز تخصصی از منابع آبی و زیست‌محیطی استان انجام می‌شود.

پایش مستمر کیفیت هوا در کردستان

وی با اشاره به وضعیت پایش آلودگی هوا در استان گفت: هفت ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شش شهرستان کردستان فعال است و برنامه‌ریزی شده این شبکه در تمامی شهرستان‌های استان توسعه یابد.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان افزود: در حال حاضر سه آزمایشگاه معتمد زیست‌محیطی در استان فعالیت می‌کنند و ۳۴ مرکز معاینه فنی خودرو نیز در سطح استان فعال است که پنج مرکز از آنها از نوع سنگین هستند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های سنجش، سال گذشته تنها دو روز ناسالم از نظر کیفیت هوا در استان ثبت شده است که این آمار بر مبنای شاخص‌های ۲۴ ساعته اندازه‌گیری می‌شود.

برخورد قانونی با واحدهای آلاینده

حبیب‌زاده با تأکید بر رویکرد نظارتی محیط زیست استان اظهار کرد: سال گذشته پرونده شرکت آب و فاضلاب در سنندج و مریوان و همچنین شهرداری‌های سنندج، مریوان، کامیاران و آرمرده بانه به دلیل برخی مسائل زیست‌محیطی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی افزود: رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و تمامی طرح‌های صنعتی پیش از صدور مجوز از نظر الزامات محیط زیستی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان تصریح کرد: سال گذشته دو هزار و ۷۲۲ استعلام زیست‌محیطی در استان بررسی شد که برای ۹۶ درصد آنها موافقت اصولی صادر شده است.

تداوم نظارت بر حمل مواد و مدیریت پسماند

وی با اشاره به فعالیت‌های نظارتی در حوزه حمل مواد و پسماند گفت: طی سال گذشته یک‌هزار و ۷۰۶ مجوز ترانزیت و حمل مواد صادر شده و کارگروه مدیریت پسماند استان نیز در قالب ۹ جلسه تخصصی به بررسی چالش‌ها و راهکارهای این حوزه پرداخته است.

حبیب‌زاده در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های زیست‌محیطی، افزایش نظارت بر منابع آلاینده و ارتقای فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست از مهم‌ترین برنامه‌های استان در سال جاری خواهد بود.