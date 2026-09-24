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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

حادثه تلخ در کالپوش؛ ۳ عضو یک خانواده جان باختند

حادثه تلخ در کالپوش؛ ۳ عضو یک خانواده جان باختند

شاهرود- مصرف قارچ سمی توسط اعضای یک خانواده در منطقه کالپوش، منجر به جان باختن سه نفر و مسمومیت دو عضو دیگر این خانواده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصرف قارچ سمی توسط اعضای یک خانواده در منطقه کالپوش، سه قربانی بر جا گذاشت.

بر اساس اطلاعات اولیه، سه عضو این خانواده شامل یک مرد مسن و دو مرد جوان جان خود را از دست داده‌اند و یک کودک و یک عضو دیگر خانواده نیز در بیمارستان تحت درمان قرار دارند.

اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیز امروز دو نفر از اعضای مسموم این خانواده را به‌سرعت به بیمارستان منتقل کرده است.

هنوز علت دقیق این حادثه از سوی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اعلام نشده و بررسی‌ها درباره جزئیات آن ادامه دارد.

بر اساس اطلاعات موجود، محمد عجم، ابوالفضل فدایی و محمود فدایی سه جان‌باخته این حادثه هستند.

گفته می‌شود محمد عجم، داماد خانواده فدایی و اهل کلاته‌خیج بوده که به همراه همسر و فرزند خردسالش مهمان منزل پدر همسر خود بوده است.

همسر و فرزند خردسال مرحوم عجم نیز در بیمارستان تحت درمان هستند.

مراسم تشییع پیکر سه جان‌باخته این حادثه قرار است فردا با حضور مردم برگزار شود.

خبرگزاری مهر استان سمنان، اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه را پس از اعلام رسمی مسئولان منتشر خواهد کرد.

کد مطلب 6957614

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