تسریع خرید حمایتی مرغ منجمد مازاد در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی روند اجرای طرح خرید حمایتی گوشت مرغ منجمد مازاد با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صیانت از پایداری زنجیره تولید گوشت مرغ اظهار کرد: سیاست سازمان جهاد کشاورزی استان، حمایت از تولیدکنندگان در کنار مدیریت و تنظیم بازار است و باید با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، زمینه استمرار تولید و جلوگیری از ایجاد اختلال در چرخه تولید مرغ فراهم شود.

وی افزود: خرید حمایتی مرغ منجمد مازاد، یکی از ابزارهای مدیریت بازار و حمایت از تولیدکنندگان در شرایط افزایش عرضه است و ضروری است فرآیند اجرای این طرح با حداکثر سرعت و هماهنگی دنبال شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت رفع موانع اجرایی این طرح تصریح کرد: تأمین ظرفیت سردخانه‌ای مورد نیاز و تسریع در فرآیندهای اداری و اجرایی باید در اولویت قرار گیرد تا مرغ مازاد تولیدکنندگان بدون وقفه خریداری و ذخیره‌سازی شود.

شفیعی همچنین دستور داد فرآیند خرید عملیاتی مرغ منجمد مازاد از مرغداری‌های تحت قرارداد پشتیبانی امور دام استان با زنجیره‌های تولید گوشت مرغ، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مرغداران گوشتی با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی تأکید کرد: این روند باید تا زمان ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و تعدیل قیمت مرغ در بازار استمرار داشته باشد و دستگاه‌های مسئول نیز با هماهنگی و همکاری لازم، موانع موجود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اهمیت حفظ انگیزه تولید در واحدهای مرغداری خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکننده به معنای مدیریت هوشمندانه عرضه و تقاضا در زنجیره است و در این چارچوب، خرید حمایتی می‌تواند ضمن جلوگیری از ایجاد فشار مضاعف بر تولیدکنندگان، به تنظیم بازار و تأمین پایدار نیاز مصرف‌کنندگان کمک کند.

در ادامه این جلسه، مسئولان و مدیران ذی‌ربط گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده برای اجرای طرح، ظرفیت سردخانه‌های موجود، میزان مرغ آماده خرید و فرآیند هماهنگی با تشکل‌ها و زنجیره‌های تولید ارائه کردند و درباره راهکارهای تسریع در اجرای مصوبات جلسه بحث و تصمیم‌گیری شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تأمین و اختصاص ظرفیت سردخانه‌ای، تسریع در فرآیندهای اداری، هماهنگی با اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مرغداران گوشتی و استمرار خرید حمایتی مرغ منجمد مازاد در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفت تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، روند عرضه مرغ در بازار مدیریت و زمینه بازگشت تعادل به بازار فراهم شود.