خرید حمایتی مرغ مازاد تولید در کردستان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امید فهری پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: مرحله جدید خرید حمایتی مرغ مازاد تولید در کردستان از ۲۳ شهریور آغاز شده و با هدف حمایت از مرغداران، ایجاد تعادل در بازار و تقویت ذخایر راهبردی محصولات پروتئینی در حال اجراست.
وی افزود: خرید حمایتی در شرایط افزایش عرضه، به حفظ تعادل بازار کمک کرده و زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و برنامهریزی مرغداران برای دورههای بعدی جوجهریزی را فراهم میکند.
فهری با اشاره به عملکرد پشتیبانی امور دام کردستان در ماههای گذشته بیان کرد: خرید حمایتی مرغ در سال جاری تاکنون در دو مرحله انجام شده و مجموع خرید به یکهزار و ۴۵۰ تن مرغ منجمد رسیده است که ۱۶۴ تن آن مربوط به مرحله دوم این طرح بوده است.
خرید مازاد تولید برای پایداری زنجیره مرغداری
مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان گفت: تداوم خرید مرغ مازاد، بخشی از سیاستهای حمایتی برای جلوگیری از اختلال در چرخه تولید است و این مجموعه در چارچوب ظرفیتها و دستورالعملهای ابلاغی، همکاری لازم را با مرغداران و تشکلهای بخش تولید دارد.
وی تأمین پایدار کالاهای اساسی و صیانت از زنجیره تولید را از محورهای فعالیت پشتیبانی امور دام عنوان کرد و افزود: وضعیت تولید و بازار به صورت مستمر رصد میشود تا متناسب با شرایط، اقدامات لازم برای حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار انجام شود.
توزیع ۱۲ هزار تن نهاده دامی در کردستان
فهری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تأمین نهادههای دامی در استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ هزار تن نهاده دامی در کردستان توزیع شده که ۷ هزار و ۵۰۰ تن آن از طریق تهاتر در اختیار بهرهبرداران و فعالان بخش تولید قرار گرفته است.
وی تأمین بهموقع نهادهها را یکی از الزامات تداوم فعالیت واحدهای دام و طیور دانست و افزود: برنامهریزی برای تأمین و توزیع نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان انجام شده و روند توزیع با استمرار و نظم دنبال میشود.
مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان با اشاره به افزایش ظرفیت ذخیرهسازی نهادههای دامی در استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر روند تأمین و توزیع نهادهها در وضعیت مطلوبی قرار دارد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
فهری در پایان تأکید کرد: پشتیبانی امور دام کردستان در چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعملهای ابلاغی، از ظرفیتهای موجود برای حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و تقویت ذخایر راهبردی استفاده خواهد کرد.
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