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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

حضور قالیباف در منزل شهیدان خادمی و نصیرزاده

حضور قالیباف در منزل شهیدان خادمی و نصیرزاده

رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل شهیدان سردار سرلشکر خادمی و امیر سرلشکر نصیرزاده با خانواده این شهیدان بزرگوار دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلش شورای اسلامی عصر امروز (پنجشنبه دوم مهر) در منزل امیر سرلشکر خلبان شهید عزیز نصیرزاده وزیر فقید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار سرلشکر مجید خادمی رئیس فقید سازمان اطلاعات سپاه، حضور یافت و با اعضای خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس در این دیدارها ضمن تجلیل از خانواده این شهدا با اشاره به جایگاه ویژه شهید خادمی، کارآمدی و تلاش خستگی‌ناپذیر او را در عرصه‌های خطیر حفاظت و اطلاعات کم‌نظیر خواند و میراث تربیتی و قرآنی او را ستود.

وی همچنین با ادای احترام به شهید نصیرزاده تأکید کرد: «شهادت می‌دهم او برادری مؤمن، پرتلاش، خردمند و حکیم بود که با کمالات شایسته، در تمامی مسئولیت‌ها از جمله وزارت دفاع خوش درخشید.

کد مطلب 6957617

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