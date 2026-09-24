حضور قالیباف در منزل شهیدان خادمی و نصیرزاده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلش شورای اسلامی عصر امروز (پنجشنبه دوم مهر) در منزل امیر سرلشکر خلبان شهید عزیز نصیرزاده وزیر فقید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار سرلشکر مجید خادمی رئیس فقید سازمان اطلاعات سپاه، حضور یافت و با اعضای خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس در این دیدارها ضمن تجلیل از خانواده این شهدا با اشاره به جایگاه ویژه شهید خادمی، کارآمدی و تلاش خستگی‌ناپذیر او را در عرصه‌های خطیر حفاظت و اطلاعات کم‌نظیر خواند و میراث تربیتی و قرآنی او را ستود.

وی همچنین با ادای احترام به شهید نصیرزاده تأکید کرد: «شهادت می‌دهم او برادری مؤمن، پرتلاش، خردمند و حکیم بود که با کمالات شایسته، در تمامی مسئولیت‌ها از جمله وزارت دفاع خوش درخشید.