ترامپ گرفتار جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرهیختگان نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا قافیه را باخته و دنبال درست‌کردن ایهام اشعار سیاسی خود است. ترامپ روز گذشته در نطق سازمان ملل خود مثل همیشه بود؛ حرف‌هایی مخلوط با دروغ را زد که یا بی‌معنی بودند و یا معانی متعددی از آن‌ها برداشت می‌شد، جز این‌که تلویحاً به گرفتاری شدید خود در قضیه ایران اعتراف کرد. متن سخنرانی گویی انشای پیرمرد ۸۱ ساله‌ای بود با موضوع «چرا در نبرد با ایران باختیم» که در آن از هوش مصنوعی کمک گرفته نشده یا سؤالات صادقانه‌ای از آن پرسیده نشده بودند.

خنک آن قمارباز؛ خنگ این قمارباز

مشهور است قماربازها وقتی می‌بازند می‌گویند اصلاً برایشان باخت اهمیتی ندارد و اصلاً خانه، ویلا، ماشین یا کارخانه‌ای را که در پای میز باخته‌اند، نمی‌خواسته‌اند؛ یا به وسعت مال خود اشاره می‌کنند یا آنکه عیبی بر روی مال ازدست‌رفته می‌گذارند. ترامپ قماربازی است که در قمار بر سر جنگ با ایران، چیزی نبرده که چیزهایی را باخته است. او که شکست خود در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره را تقریباً حتمی می‌داند ادعا کرد اصلاً انتخابات برایش اهمیتی ندارد. ترامپ در این باره گفت: «برای انتخابات، در ارتباط با ایران، مطلقاً هیچ اهمیتی قائل نشده‌ام و نخواهم شد؛ حتی به ذهنم هم خطور نمی‌کند.»

چیزی که ترامپ می‌گوید برایش اهمیتی ندارد دقیقاً همان چیزی است که می‌توان نه تمام که اغلب داشته‌های کنونی وی را بر باد دهد. دموکرات‌ها در دولت نخست ترامپ دو بار وی را استیضاح کردند و اگر در انتخابات میان‌دوره‌ای علاوه بر مجلس نمایندگان، کنترل سنا را هم در دست بگیرند، کار ترامپ را یک‌سره خواهند کرد. ترامپ که می‌خواست با حل قضیه ایران میراث سیاسی بزرگی از خود برجای گذارد، با استیضاح به یکی از مفلوک‌ترین رؤسای جمهور تبدیل خواهد شد. برای همین کسی ادعای ترامپ را درباره اهمیت‌ندادن به انتخابات میان‌دوره‌ای باور نمی‌کند.

دولت‌ها کمک کنید جنگ کنم

ترامپ کشورش را قدرتمندترین در جهان می‌نامد و می‌گوید ارتشش بزرگ‌ترین در تاریخ است؛ اما او با همه این داشته‌ها، دیروز عاجزانه نه از متحدان که از همه دولت‌ها خواست به تحریم اقتصادی علیه ایران بپیوندند. معنی این درخواست برای قدرت آمریکا مناسب نیست؛ زیرا به همگان ثابت می‌کند واشنگتن با تمام قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در برابر ایران ناتوان شده و نیازمند همراهی طیف وسیعی از دولت‌های جهان برای ادامه کشمکش با تهران است.

تبدیل نمی‌خواستند به نگذاشتم

ترامپ ادعا کرد اجازه نداده ایران سلاح هسته‌ای بسازد؛ سلاحی که هم‌اکنون فناوری و مواد لازم برای ساخت آن همانند چندین سال گذشته در اختیار ایران قرار دارد و مانع آن، فتوای فقهی علمای شیعه از جمله فتوای در جریان شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در حرمت ساخت و انبار این‌گونه تسلیحات است؛ چه این‌که تهران تسلیحات آسان‌تری مانند شیمیایی و بیولوژیکی را نیز تولید نمی‌کند.

ادعاهای ترامپ در حالی است که نتایج حملات تابستان سال گذشته ترامپ به تأسیسات هسته‌ای نطنز و فردو مبهم باقی‌مانده است. حملات مشابه با بمب‌های سنگرشکن به شهرهای موشکی ایران، به ورودی‌ها آسیب رسانده و در ایجاد خسارت برای بخش‌های داخلی ناکام مانده است. این امر تردیدهایی درباره آسیب به تأسیسات هسته‌ای عمیق‌تر و حفاظت‌شده‌تر برانگیخته است. جدی‌ترین محاسبات درباره آسیب به این تأسیسات، ازکارافتادن آبشارهای غنی‌سازی حساس است که با لرزشی اندک آسیب می‌بینند. اگر این خسارت ایجاد شده باشد به سانتریفیوژهای انبار شده، آبشارهای خاموش و مواد موجود در تأسیسات آسیبی وارد نشده است.

ترساندن اروپا

رئیس کاخ سفید که بارها دلایل مختلفی درباره جنگ با ایران اعلام کرده و از احتمال رسیدن موشک‌های ایران به آمریکا خبر داده بود، ادعا کرد اجازه نداده تهران موشکی در برد قاره اروپا بسازد؛ این در حالی است که ایران چند دهه است به‌راحتی قادر به دست‌یابی به این برد بوده؛ اما آن نیز بر اساس سیاست‌های خود نظام به ۲ هزار کیلومتر و منطقه محدود شده بود؛ جالب آنکه ترامپ نتوانسته شلیک ایران به سمت پایگاه‌ها و شناورهای آمریکایی را متوقف کند و دست به فخرفروشی برای اروپا زده است.

در یک گزارش نادر طی جنگ ۴۰ روزه، دشمن ادعا کرد ایران دو موشک به سمت جزیره دیه‌گو گارسیا شلیک کرده که فاصله‌اش از سواحل ایران ۳ هزار و ۸۰۰ کیلومتر است؛ اگر آن گزارش درست باشد، تهران باتوجه‌به شلیک از عمق کشور، موشکی با برد بیش از ۴ هزار کیلومتر پرتاب کرده است. در این صورت ترامپ خود عامل افزایش برد موشک‌های ایرانی بوده است؛ همان‌گونه که جنگ باعث افزایش نیاز و انگیزه ایران برای ساخت موشک شده، حمایت دولتی و مردمی را از صنعت موشکی افزایش داده، هوافضای سپاه را به مهم‌ترین شاخه نیروهای مسلح تبدیل کرده و درس‌های جنگ به ارتقای دقت، سرعت، کلاهک‌ها، روش‌های هدایت و شیوه‌های پرتاب موشک منجر شده است.

لاپوشانی بحران سوخت ترامپ ساخته

دیگر اظهارات ترامپ هم رنگ‌وبویی از ایران داشت؛ هنگامی که ترامپ دروغی بزرگ گفت و ادعا کرد مجموع نفت آمریکا و ونزوئلا ۶۰ درصد نفت جهان است، قصد داشت بحران سوخت در جهان و داخل آمریکا را لاپوشانی کند. بحران سوخت به‌قدری جدی است که از حکومت جولانی در سوریه، فرانسه در اروپا و بولیوی در آمریکای جنوبی با اعتراضات روبه‌رو شده‌اند. در داخل آمریکا قیمت گازوئیل جلوتر از قیمت نفت به‌پیش می‌تازد و کار به جایی رسیده که کامالا هریس، رقیب ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴، به‌جای سخنرانی در پشت تریبون‌ها، از پمپ‌های بنزین گزارش میدانی و فیلم منتشر می‌کند.