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۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

منتظری: جنگ تحمیلی پایان یافت، اما دشمنی با ایران ادامه دارد

منتظری: جنگ تحمیلی پایان یافت، اما دشمنی با ایران ادامه دارد

ورامین- رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر تداوم دشمنی با ایران پس از جنگ تحمیلی گفت: دشمن امروز با روش‌های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی تلاش می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری شامگاه پنجشنبه، در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مسجد امیرالمؤمنین(ع) شهرستان ورامین با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور بخشی مهم از تاریخ انقلاب اسلامی است؛ دورانی که جوانان ایران با گذشتن از جان و مال خود در برابر دشمن ایستادند.

وی افزود: انقلاب اسلامی در ابتدای جنگ تحمیلی تازه به پیروزی رسیده بود و ارکان نظام هنوز استحکام لازم را پیدا نکرده بودند، اما دشمن با حمایت قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای و تجهیزات گسترده وارد جنگ شد.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: آنچه به رزمندگان توان ایستادگی می‌داد، ایمان، روحیه مقاومت، پیوند مردم با نیروهای مسلح و هدایت امام خمینی(ره) بود.

منتظری با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در ایجاد روحیه مقاومت میان رزمندگان گفت: جوانان، بسیجیان، سپاهیان و ارتشیان با تمام توان در برابر دشمنی که از حمایت گسترده قدرت‌های خارجی برخوردار بود، ایستادگی کردند.

وی تصریح کرد: دشمن با هدف دستیابی سریع به تهران و براندازی نظام جمهوری اسلامی وارد جنگ شد، اما مقاومت مردم و رزمندگان اجازه نداد اهداف اصلی دشمن محقق شود.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت بزرگداشت هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس یک کلاس درس برای شناخت رشادت، شهامت و نحوه مقابله با دشمن است و نباید اجازه داد این بخش از تاریخ انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده شود.

منتظری افزود: یکی از مصادیق جهاد تبیین، آشنا کردن نسل جوان با واقعیت‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است و جوانان باید بدانند انقلاب اسلامی از چه گردنه‌هایی عبور کرده و چه انسان‌های ارزشمندی در این مسیر جان خود را تقدیم کرده‌اند.

وی با اشاره به حضور شهید گمنام در این مراسم اظهار کرد: خانواده‌هایی هستند که سال‌ها در انتظار بازگشت پیکر فرزندان شهید خود مانده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد چه سرمایه بزرگی در راه انقلاب و دفاع از کشور تقدیم شده است.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه پایان جنگ تحمیلی به معنای پایان دشمنی با جمهوری اسلامی نبود، گفت: جنگ هشت‌ساله به پایان رسید اما دشمنی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد و دشمن در سال‌های گذشته با روش‌های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کرده است.

منتظری ادامه داد: دشمن در سال‌های اخیر برای مقابله با جمهوری اسلامی به سمت استفاده از شیوه‌های ترکیبی رفته و در کنار فشارهای نظامی، حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و افکار عمومی را نیز هدف قرار داده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به توان دفاعی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی در کنار فعالیت‌های اقتصادی، علمی، فناوری و دیپلماتیک، به قدرت دفاعی نیاز دارد و نباید از تقویت توان بازدارندگی کشور غفلت کرد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: اگر کشوری توان دفاع از خود را نداشته باشد، دشمن می‌تواند آن را تهدید کند و زمینه عقب‌نشینی آن کشور را فراهم سازد.

منتظری با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و شرایط اقتصادی جهان است، اما بخشی نیز به سوءمدیریت‌ها و عملکرد برخی افراد بازمی‌گردد و باید برای کاهش فشار بر معیشت مردم چاره‌اندیشی شود.

وی ادامه داد: مردم در شرایط دشوار اقتصادی نیازمند توجه جدی مسئولان هستند و نباید اجازه داد مشکلات معیشتی زمینه نارضایتی و سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن در حوزه فرهنگی بر نقش خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی در حفظ ارزش‌های جامعه تأکید کرد و گفت: مقابله با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی تنها بر عهده یک دستگاه نیست و همه مجموعه‌های مسئول باید به وظایف خود عمل کنند.

منتظری در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری در برابر دشمن گفت: ملت ایران در دوران دفاع مقدس نشان داد که در شرایط سخت می‌تواند با تکیه بر ایمان و وحدت در برابر دشمن بایستد و همین روحیه باید در شرایط امربوز نیز حفظ شود.

کد مطلب 6957710

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