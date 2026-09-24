https://mehrnews.com/x3d8Rm ۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ کد مطلب 6957722 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ تجدیدعهد مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در دویست و هشتمین شب قرار عاشقی خمین- در این ویدئو تجدیدعهد مردم خمین با رهبر معظم انقلاب را در دویست و هشتمین شب قرار عاشقی ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6957722 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری مردم رشت درباره حضور رئیس جمهور در سازمان ملل چه گفتند؟ اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید فریاد اتحاد و همدلی مردم ارومیه در دویست و هشتمین اجتماع شبانه ۲۰۹ شب ایستادگی؛ مردم خمین پای عهد خود ماندند برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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