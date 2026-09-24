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۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱

تجدیدعهد مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در دویست و هشتمین شب قرار عاشقی

تجدیدعهد مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در دویست و هشتمین شب قرار عاشقی

خمین- در این ویدئو تجدیدعهد مردم خمین با رهبر معظم انقلاب را در دویست و هشتمین شب قرار عاشقی ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6957722

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