فرماندار عسلویه: دوازدهم فروردین روز تجلی اراده ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار سه‌شنبه شب در جمع مردم انقلابی شهرستان عسلویه، دوازدهم فروردین را روز تجلی اراده ملت ایران و تثبیت نظام جمهوری اسلامی دانست و بیان کرد: ملت بزرگ ایران در این روز تاریخی با رأی قاطع خود مسیر آینده کشور را بر پایه اسلام، استقلال، آزادی و جمهوریت تثبیت کرد؛ روزی که انقلاب اسلامی را از یک خیزش سیاسی به یک تحول عمیق فکری، فرهنگی و تمدنی تبدیل کرد.

وی با تأکید بر اینکه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی یک حقیقت زنده و جاری است، افزود: امام خمینی(ره) الگویی از حکومت را پایه‌گذاری کرد که در آن رأی، خواست و حضور مردم رکن اصلی اداره کشور است و مردم، صاحبان اصلی انقلاب و تعیین‌کنندگان مسیر آینده کشورند. فرماندار عسلویه همچنین استقلال را از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و بر نقش توان داخلی، ایستادگی در برابر فشارها و اعتماد به نفس ملی در پیشرفت‌های کشور تأکید کرد.

فرماندار عسلویه با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، این انتخابات را از مهم‌ترین جلوه‌های مردم‌سالاری دینی عنوان کرد و گفت: شوراها نماد حضور مردم در مدیریت محلی و نزدیک‌ترین سطح به زندگی روزمره آنان هستند. وی تصریح کرد: هرگاه مردم در صحنه باشند، هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده این ملت را بشکند و آینده کشور در گرو وحدت، بصیرت، مشارکت آگاهانه و روحیه تلاش است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی بر علیه ملت قهرمان ایران و اقتدار نیروهای مسلح کشورمان در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز بیان داشت: خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز تنها یک پهنه جغرافیایی نیستند، بلکه شریان حیاتی اقتصاد جهانی و بخشی از هویت ملی و تمدنی ایران اسلامی به شمار می‌روند.

وی تأکید کرد: امنیت این آبراه‌ها، امنیت ایران است و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در این مناطق، بیانگر پاسداری از منافع ملی و صیانت از آب‌های سرزمینی کشور است.

حضور مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

وی نقش نیروی های دریایی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای مسلح را در تأمین امنیت، بازدارندگی و ثبات منطقه تعیین‌کننده دانست و افزود: اقتدار واقعی در ایمان، آمادگی، خودکفایی، دانش بومی و حضور هوشمندانه و مقتدرانه در صحنه معنا پیدا می‌کند.

فرماندار عسلویه تصریح کرد: نیروهای مسلح ایران ثابت کرده‌اند که امنیت را وارداتی نمی‌دانند، بلکه آن را با توان داخلی، روحیه جهادی و فداکاری فرزندان این سرزمین حفظ و تقویت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: حضور مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز عامل ثبات و آرامش منطقه است و اقتدار دفاعی ایران در خدمت صلح، امنیت و عزت منطقه قرار دارد؛ اقتداری که حاصل خون شهدا، تدبیر فرماندهان، ایثار رزمندگان و حمایت مردم است.