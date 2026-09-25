واکسن آنفلوآنزا در مسیر توزیع؛ تأمین نیاز بیماران خاص در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رضوی شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان آیت‌الله طبرسی ساری با اشاره به روند تأمین واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: عرضه این واکسن برای اواخر شهریورماه برنامه‌ریزی شده بود، اما برخی محموله‌های پیش‌بینی‌شده با تأخیر وارد شدند.

وی افزود: در حال حاضر با همکاری سازمان غذا و دارو و بخش‌های درمانی، برنامه توزیع واکسن‌های موجود بر اساس اولویت و میزان نیاز در حال انجام است.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تأمین واکسن برای گروه‌های پرخطر اهمیت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: برای تکمیل پوشش مورد نیاز، به‌ویژه بیماران خاص، رایزنی با کشورهای دارای ظرفیت تأمین واکسن در حال انجام است تا محموله‌های مورد نیاز در اختیار نظام سلامت قرار گیرد.

رضوی همچنین درباره آمادگی مراکز درمانی برای بیماری‌های تنفسی گفت: نظام سلامت در وضعیت آمادگی قرار دارد و ظرفیت مراکز درمانی متناسب با تعداد مراجعات قابل تغییر است.

وی ادامه داد: در صورت افزایش شمار بیماران، ظرفیت تخت‌های ایزوله، بخش مراقبت‌های ویژه و اتاق‌های تنفسی بر اساس نیاز افزایش پیدا می‌کند و مراکز درمانی از این نظر آمادگی لازم را دارند.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت کووید-۱۹ نیز گفت: در شرایط فعلی هشدار ویژه‌ای در این زمینه وجود ندارد، اما آمادگی نظام سلامت حفظ شده و شرایط بیماران و میزان مراجعات به طور مستمر رصد می‌شود.

رضوی همچنین از آموزش کادر درمان برای مواجهه با بیماری‌های تنفسی خبر داد و افزود: کارکنان درمانی دوره‌های تخصصی لازم را برای مراقبت از بیماران تنفسی طی کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره بیمارستان آیت‌الله طبرسی ساری اظهار کرد: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام حوزه سلامت، به‌ویژه پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، در اولویت وزارت بهداشت قرار دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بیمارستان آیت‌الله طبرسی ساری از پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد برخوردار است و امیدواریم با تکمیل مراحل باقی‌مانده، این پروژه به‌زودی وارد چرخه خدمت‌رسانی به مردم شود.

رضوی با اشاره به جمعیت شناور استان‌های شمالی کشور خاطرنشان کرد: این مناطق در ایام مختلف سال با افزایش قابل توجه جمعیت مواجه هستند و وزارت بهداشت برای تقویت زیرساخت‌های درمانی مازندران و تأمین تجهیزات و اقلام سرمایه‌ای مورد نیاز، مشارکت خواهد داشت.