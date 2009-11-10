هفت نفر در گناباد به آنفلوآنزای نوع A مبتلا شده اند

محمدصادق علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد افزود: دانشگاه علوم پزشکی گناباد در مورد پیشگیری از بیماری آنفلوانزا اقداماتی از جمله آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم، به ویژه در روستاها از طریق برگزاری کلاس‌های آموزش همگانی انجام داده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد اظهار داشت: تشدید نظارت بر رعایت بهداشت اماکن مختلف از جمله مساجد، مدارس، خوابگاه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها و برخورد قانونی با متخلفین که تهدید علیه بهداشت عمومی هستند و باعث شیوع بیماری می‌شوند، تهیه داروی اختصاصی بیماری به میزان کافی برای افراد در معرض خطر و بستری در بیمارستان و تهیه کیتهای حفاظت فردی برای پرسنلی که از بیماران مراقبت می‌کنند از دیگر اقدامات بوده است.

علیمردانی افزود: آماده‌سازی اتاق ایزوله تنفسی بیمارستان برای بیماران بدحال، برگزاری جلسات متعدد درون بخشی و دانشگاهی برای حل مشکلات، برگزاری جلسات متعدد با مسئولان سایر ادارات و ارگانها به ویژه مدیریتهای آموزش و پرورش برای آمادگی برای مقابله با بحران و طرح موضوع در تمام جلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان و دعوت به همکاری از تمام ارگانها برای پیشگیری و مقابله با بیماری از اقدامات انجام شده دیگر در این زمینه است.

وی با بیان اینکه فعلا در کشور واکسنی برای این نوع آنفلوانزا وجود ندارد، تصریح کرد: واکسن آنفلوانزای فصلی هرساله از طریق داروخانه‌ها تهیه و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: واکسن آنفلوانزا براساس کتاب دستورالعمل ایمن‌سازی وزارت بهداشت فقط به گروه‌های خاص که در معرض خطر محسوب می‌شوند باید تزریق شود که این افراد شامل افراد بالای 65 سال، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن ( ریوی ـ قلبی ـ کلیوی)، کارکنان حرفه‌های پزشکی و بهداشتی و اورژانس، خانمهای باردار که سه ماهه دوم و سوم بارداری آنان مقارن با فصل شیوع آنفلوآنزاست و کودکان شش ماهه تا 59 ماهه است.

معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گناباد نیز درباره افزایش قیمت و کمبود داروهای مربوط به آنفلوانزا گفت: خود این بیماری نیاز به داروی خاص ندارد و بیمار باید در منزل استراحت کند و در صورت نیاز از مسکن استفاده شود و در صورت بستری شدن در بیمارستان از داروی اختصاصی که رایگان است، استفاده کند.

جلیل مشاری در مورد مراجعات فراوان مردم به بیمارستان و کمبود پزشک به ویژه در شیفت شب نیز گفت: تعداد مراجعین به دلیل ابتلا به سرماخوردگی زیاد شده و این مسئله تنها مربوط به گناباد نیست به طوری که مراجعات به بیمارستانها چهار برابر شده است ضمن آنکه در ساعاتی که تعداد مراجعین بیشتر بوده است پزشک کمکی نیز به بیمارستانها اضافه شده است.

معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گناباد از مردم خواست تا در کمال آرامش و عدم توجه به شایعات، علایم اولیه را با داروهای معمول کنترل کنند و در صورت تشدید علائم به پزشک مراجعه کنند.

مشاری افزود: مردم آداب سرفه و عطسه را رعایت کنند، از دستمال کاغذی استفاده و‌ آن را به طور بهداشتی دفع کنند و در موقع احوالپرسی نیز از در آغوش گرفتن هم خودداری نمایند.

وی در مورد علائم تشدید بیماری آنفلوانزای نوع A گفت: این علائم شامل تب بالا، استفراغ مکرر، گیجی و خواب‌آلودگی، تب و سرفه ناگهانی پس از بهبودی نسبی، خلط خونی و در مورد کودکان تنگی نفس، تغییر رنگ و یا کبودی دست و پاها، عدم قدرت نوشیدن، اختلال سطح هوشیاری و تحریک‌پذیری است.