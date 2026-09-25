به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، پلیس آمریکا ده‌ها معترض را که در تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شرکت کرده بودند، بازداشت کردند. این تظاهرات همزمان با سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد.

معترضان با سر دادن شعارهایی از جمله «به مردم بودجه بدهید، نه بمب» و «فلسطین آزاد» به جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و حمایت آمریکا از این رژیم اعتراض کردند.

در میان بازداشت‌شدگان، شماری از بازیگران و سیاستمداران از جمله «سوزان ساراندون»، «هانا آینبایندر»، «داریالیزا آویلا شوالیه» و «چی اوسی» نیز دیده می‌شود.

پلیس پس از آنکه معترضان موجب اختلال در عبور و مرور خیابان شدند، از آنان خواست محل را ترک کنند؛ اما گروه اصلی معترضان در محل باقی ماند.

در ادامه، نیروهای پلیس معترضان را محاصره کرده و شماری از آنان را با بست‌های پلاستیکی دست‌بند زده و به داخل خودروهای خود منتقل کردند.

همزمان در داخل سالن مجمع عمومی سازمان ملل، با آغاز سخنرانی نتانیاهو، ده‌ها هیئت حاضر در نشست، سالن را ترک کردند.