سخنگوی سپاه: در صورت حمله مجدد، شیوه دفاع ایران تغییر خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین محبی شامگاه پنجشنبه در کنگره ۱۰۰ شهید بخش خرمدشت شهرستان تاکستان که در مسجد اعظم شهر خرمدشت برگزار شد، با اشاره به تحولات جنگ اخیر اظهار کرد: اگرچه جنگ در شکل و قالب قبلی متوقف شده است، اما اصل تقابل همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی ایران خود را برای مواجهه با شرایط و مقاطع جدید آماده کرده است.
وی با بیان اینکه درگیری اخیر تنها یک تقابل نظامی نبود، افزود: در این نبرد، حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فناوری و نظامی درگیر بودند و با وجود برخورداری آمریکا از ظرفیتهای گسترده نظامی و فناوری، بخشی از محاسبات این کشور درباره توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی ایران محقق نشد.
محاسبات دشمن درباره توان موشکی ایران تغییر کرد
سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح ایران در حوزه موشکی و پهپادی بیان کرد: دشمن در ارزیابی خود از ظرفیت مقاومت جمهوری اسلامی ایران و توانمندیهای موشکی و پهپادی کشور دچار خطا شد.
محبی ادامه داد: برد، حجم تخریب، دقت و قابلیتهای تجهیزات مورد استفاده ایران در این درگیری، طرف مقابل را با واقعیت متفاوتی از توانمندیهای دفاعی کشور مواجه کرد.
وی با اشاره به هدف قرار گرفتن برخی تجهیزات و فناوریهای پیشرفته آمریکا در حوزههای هوایی و دریایی گفت: این اتفاق نشان داد برخورداری طرف مقابل از فناوریهای پیشرفته، به معنای مصون ماندن آن از پاسخ جمهوری اسلامی ایران نیست.
سخنگوی سپاه همچنین با اشاره به حملات انجامشده علیه پایگاههای آمریکا در منطقه اظهار کرد: بخشی از این پایگاهها در جریان حملات ایران آسیب جدی دیدهاند و بازسازی آنها برای آمریکا هزینه و شرایط دشواری به همراه خواهد داشت.
مراکز اطلاعاتی آمریکا نیز در تیررس ایران قرار گرفت
محبی با اشاره به حملات صورتگرفته به مراکز اطلاعاتی آمریکا در منطقه عنوان کرد: این عملیات نشان داد مراکز و زیرساختهای اطلاعاتی آمریکا نیز خارج از دسترسی و توان عملیاتی جمهوری اسلامی ایران نیستند.
وی جنگ اخیر را از منظر راهبردی دارای پیامدهای مهم برای آمریکا دانست و گفت: ایالات متحده نتوانست اهدافی را که برای این درگیری در نظر گرفته بود به طور کامل محقق کند و اکنون تلاش دارد پیامدهای این وضعیت را در عرصههای مختلف مدیریت کند.
تنگه هرمز و تغییر معادلات منطقهای
سخنگوی سپاه پاسداران در ادامه با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات منطقهای اظهار کرد: آمریکا با وجود برخورداری از ناوگان و توان دریایی گسترده، نتوانست شرایط این منطقه را مطابق اهداف خود تغییر دهد.
محبی افزود: تحرکات ناوگان آمریکا در منطقه تحت تأثیر توان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و شناورهای آمریکایی از محدوده تنگه هرمز فاصله گرفتهاند.
وی با اشاره به استقرار ناوگان آمریکا در بحرین ادامه داد: آنچه در تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس اتفاق افتاد، نشاندهنده تغییر بخشی از معادلات منطقهای و افزایش ظرفیت بازدارندگی ایران است.
هدف ایران، مواضع آمریکا بود نه کشورهای منطقه
معاون روابط عمومی سپاه پاسداران با اشاره به عملیات انجامشده علیه مواضع آمریکا در منطقه تأکید کرد: در هر نقطهای که جمهوری اسلامی ایران مواضع آمریکا را هدف قرار داد، اهداف مورد نظر، پایگاهها و مواضع این کشور بود و کشورهای منطقه هدف حملات ایران قرار نگرفتند.
وی درباره ظرفیت پاسخ متقابل ایران نیز گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به سطحی از توان بازدارندگی رسیده است که اگر دشمن به چند هدف در کشور حمله کند، ایران قادر است با تعداد بیشتری از اهداف، پاسخ محکمی به این اقدام بدهد.
محبی تصریح کرد: معادلات دفاعی جمهوری اسلامی ایران نسبت به گذشته تغییر کرده و دشمن دیگر نمیتواند با همان محاسبات قبلی درباره هزینه و پیامدهای اقدام نظامی علیه ایران تصمیمگیری کند.
ایران برای شرایط جدید آماده است
سخنگوی سپاه با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای مواجهه با تهدیدهای احتمالی گفت: جنگ در شکل قبلی متوقف شده، اما ماهیت تقابل پایان نیافته است و جمهوری اسلامی ایران برای ورود به مقاطع جدید این نبرد آمادگی دارد.
وی ادامه داد: اگر حمله دیگری صورت گیرد، نحوه دفاع و پاسخ متقابل ایران متفاوت خواهد بود و در این شرایط، تغییر جغرافیای درگیری، استفاده از تجهیزات و تسلیحات جدید و انتخاب اهداف متفاوت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
محبی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران بخشی از توانمندیها و ظرفیتهای راهبردی خود را تاکنون به کار نگرفته است و در صورت ضرورت، متناسب با شرایط از این ظرفیتها استفاده خواهد کرد.
معاون روابط عمومی سپاه پاسداران با اشاره به اهمیت جغرافیای منطقه در تحولات اخیر بیان کرد: جنگ اخیر بار دیگر نشان داد موقعیت جغرافیایی تا چه اندازه میتواند در معادلات نظامی و منطقهای اثرگذار باشد و توان جمهوری اسلامی ایران در منطقه تنگه هرمز نیز بخشی از ظرفیت بازدارندگی کشور را آشکار کرد.
وی افزود: تنگه هرمز تنها یک مسیر جغرافیایی نیست، بلکه یکی از مسیرهای مهم انتقال انرژی در جهان محسوب میشود و هرگونه تغییر در میزان تردد در این مسیر میتواند بر بازار انرژی و زنجیره تأمین جهانی اثر بگذارد.
ارتقای توان دفاعی ایران در جریان درگیریها
محبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند توسعه تجهیزات دفاعی کشور اظهار کرد: توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در جریان درگیریها ارتقا پیدا کرده و تجهیزات و جنگافزارهای مورد استفاده کشور از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان با تغییرات و پیشرفتهای قابل توجهی همراه بوده است.
وی این پیشرفتها را حاصل ظرفیت علمی و تخصصی کشور دانست و گفت: بخش مهمی از این توانمندیها نتیجه تلاش جوانان ایرانی و اتکا به دانش و ظرفیت داخلی است.
سخنگوی سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: آنچه در میدان نبرد به نمایش درآمد، حاصل اتکا به توان داخلی و خودباوری ملی بود و جمهوری اسلامی ایران امروز ظرفیتهای گستردهای برای دفاع از کشور و پاسخ به تهدیدها در اختیار دارد.
محبی در پایان گفت: حفظ اراده ملی میتواند یک ملت را در برابر فشارها و محدودیتها مقاوم نگه دارد و بخشی از دستاوردهای دفاعی کشور در درگیری اخیر نیز نتیجه همین خودباوری و تکیه بر ظرفیتهای داخلی است.
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