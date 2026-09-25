  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

سیاستمداران بدون حکمت عملگرایان بی مبنا هستند

سیاستمداران بدون حکمت عملگرایان بی مبنا هستند

حاکمان و سیاستمداران اگر بی حکمت باشند عملگرایانی بی مبنا می‌شوند که هیچ استواری و ثباتی ندارند.

یادداشت مهمان_ حجت الاسلام احمدحسین شریفی استاد فلسفه: [یک] افلاطون و فارابی و بسیاری دیگر از فیلسوفان و اندیشمندان، از ایده حاکمان حکیم دفاع می‌کردند. یعنی معتقد بودند که حاکمان باید اهل حکمت باشند! یعنی کسی باید بر جمهور حکومت کند که جامع حکمت نظری و عملی باشد. و الا موجب سرگردانی جامعه می‌شوند! قدرت راهبری جامعه را نخواهند داشت. ناخواسته و نادانسته هم فریب می‌خورند و هم فریب می‌دهند! علیرغم آنکه بعضاً قصد خدمت به مردم خود را هم دارند، اما به دلیل ناآشنایی با حقیقت، موجبات ذلت مردم را فراهم می‌کنند!

[دو] از ویژگی‌های بارز و کم‌نظیر رهبر شهیدمان این بود که یک «سیاستمدار حکیم» بود. حقیقتاً جامع حکمت نظری و عملی بود. همچون بنیانگذار انقلاب اسلامی، از عالم اندیشه و حکمت و فقه و اجتهاد به عالم سیاست آمده بود. به همین دلیل، استوار بود. نسخه‌های یک و دو و سه و ... نداشت. سخن امروزش با سخن دیروزش متفاوت نبود. می‌دانست که دنبال چیست و چه باید کرد و چگونه باید عمل کرد. هرگز زمان‌زده و هیجان‌زده نشد. به همین دلیل توانست، کشتی حامل ملت خود را در میان طوفان‌های پرتلاطم، نه تنها به سلامت عبور دهد بلکه ایران را به یک قدرت جهانی تبدیل کند.

[سه]‌ اما مشکل بسیاری از سیاستمداران ما این است که بی‌مبنایند! به جرئت می‌توان گفت: اغلب آنان حتی یک دور صحیفه امام را هم نخوانده‌اند! به همین دلیل، فهم درستی از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ندارند! حتی یک دور کتاب‌های شهید مطهری را هم مطالعه نکرده‌اند! و به همین دلیل فهمی بسیار سطحی از اسلام و ارزش‌های اسلامی دارند! در نتیجه، عمل‌گرایانی بی‌مبنایند! هیچ استواری‌ و ثباتی ندارند! می‌خواهند خدمت کنند، اما چون عالم سیاست و قدرت و بنیان‌های فکری نظام‌های سیاسی رایج در دنیا را نمی‌شناسند، دائماً فریب می‌خورند! قصد خدمت به مردم را دارند اما بزرگ‌ترین خسارت‌ها را به ملت تحمیل می‌کنند!

کد مطلب 6957896
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها