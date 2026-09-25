به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، در حالی که تاکنون ۱۰ فیلم از مجموعه «اره» ساخته شده است که جدیدترین آنها «اره ایکس» محصول ۲۰۲۳ است، ساخت یازدهمین فیلم «اره» تأئید شد.
مایک پی. نلسون کارگردانی قسمت بعدی این مجموعه را بر عهده خواهد داشت در حالی که معمار اصلی آن، جیمز وان، تهیهکنندگی آن را برعهده دارد و لی وانل نویسنده فیلم اصلی هم دیگر تهیهکننده آن خواهد بود.
فیلم جدید «اره» توسط گرگوری ویدمن و جف تاک (نویسنده «زیر» و «تلماسه: پیشگویی») نوشته شده است.
شرکت بلومهاوس پروداکشنز به تازگی ۵۰ درصد از سهام مجموعه «اره» را به دست آورده و در حالی که لاینزگیت هم سهم ۵۰ درصدی خود را حفظ کردهاست، به عنوان شریک تولید و توزیع این فیلم را تولید میکنند.
نلسون کارگردانی بازسازی «شب خاموش، شب مرگبار» را به تازگی انجام دادهاست و «پیچ اشتباه» و فیلم ترسناک جدید لاینزگیت «مراقب بویونا باشید» که به زودی اکران میشود، از دیگر فیلمهای وی هستند.
آخرین قسمت «اره» سال ۲۰۲۳ با عنوان «اره ایکس» توسط لاینزگیت چراغ سبز گرفت و تاریخ اکران آن ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ تعیین شد. ماهها بعد، گزارش شد که «اره ۱۱» در کار نخواهد بود و دلیل آن هم مخالفت تهیه کنندگان با هم بود.
اولین فیلم «اره» که سال ۲۰۰۴ اکران شد، هنوز هم جالبترین فیلم این مجموعه است: یک تریلر ترسناک خاطرهانگیز و بیشتر متکی بر یک داستان که آن زمان حس تازگی داشت. هر فیلم بعد از آن در واقع از تلاش لاینزگیت برای ادامه این مجموعه شکل گرفت که دیگر تأثیر فیلم نخست را نداشت.
فیلم «اره» اولین نمایش خود را در بخش «نیمهشب» جشنواره فیلم ساندنس ۲۰۰۴ تجربه کرد و در ادامه به طولانیترین مجموعه فیلمهای ترسناک سینمایی بدل شد.
بازگشت وانل که نویسنده ۳ قسمت اول بود، نشان میدهد که شاید تهیهکنندگان دیگر قصد نداشته باشند فقط به هدف پول درآوردن از نام این مجموعه، کار را ادامه دهند.
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