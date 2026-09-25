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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

ملکی: ۱۲ کیلو تریاک جاسازشده در خودرو در خراسان شمالی کشف شد

ملکی: ۱۲ کیلو تریاک جاسازشده در خودرو در خراسان شمالی کشف شد

بجنورد- رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر خراسان شمالی از کشف بیش از ۱۲ کیلوگرم تریاک جاسازشده زیر داشبورد یک خودرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ احمد ملکی اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال یک محموله موادمخدر از شهر قوچان به مقصد بجنورد، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت و ۲ تیم عملیاتی برای شناسایی و توقیف خودروی مورد نظر به محور مواصلاتی اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: مأموران پس از شناسایی خودرو، در عملیاتی ویژه و منسجم آن را متوقف و در بازرسی دقیق، بیش از ۱۲ کیلوگرم تریاک را که به‌صورت ماهرانه زیر داشبورد خودرو جاسازی شده بود، کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر خراسان شمالی تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6957914

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