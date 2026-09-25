قربانعلی رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندان در دهگلان، برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به نیازهای این قشر باید به یکی از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.

وی افزود: هفته سالمند فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به مسائل و نیازهای سالمندان و تقویت خدمات اجتماعی و حمایتی برای آنان است و در همین راستا نشست هماهنگی برنامه‌های این هفته با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف شهرستان برگزار شد.

اجرای برنامه‌های سالمندی با رویکرد محله‌محور

رئیس اداره بهزیستی دهگلان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته سالمند عنوان کرد: اداره بهزیستی و مراکز مثبت زندگی شهرستان ۱۴ برنامه شاخص را با رویکرد محله‌محور و در قالب طرح «سلام محله» ویژه سالمندان اجرا خواهند کرد.

رسولی ادامه داد: اجرای این برنامه‌ها با هدف افزایش مشارکت اجتماعی سالمندان، توجه به نیازهای آنان و تقویت خدمات در سطح محلات انجام می‌شود و بهزیستی برای اجرای برنامه‌های مشترک با سایر دستگاه‌های شهرستان آمادگی دارد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرتبط با سالمندان گفت: با توجه به افزایش جمعیت سالمندی، ایجاد خانه حمایت از سالمندان، راه‌اندازی مراکز آموزشی و سلامت روزانه و همچنین توسعه مراکز نگهداری شبانه‌روزی باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

۸۲۰۰ سالمند تحت پوشش نهادهای حمایتی

رئیس اداره بهزیستی دهگلان با تأکید بر اینکه مسائل سالمندان تنها به یک دستگاه محدود نمی‌شود، افزود: ارائه خدمات مطلوب به این قشر نیازمند همکاری مجموعه‌هایی همچون شبکه بهداشت، شهرداری، کمیته امداد، هلال‌احمر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

رسولی خاطرنشان کرد: برنامه‌های هفته سالمند از چهارم تا دهم مهرماه برگزار می‌شود و تلاش شده است با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های شهرستان، برنامه‌هایی متناسب با نیاز سالمندان در سطح محلات اجرا شود.

وی گفت: در سطح شهرستان ۸ هزار و ۲۰۰ سالمند تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و خدمات مراقبتی مختلفی به آنان ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: امسال شعار هفته سالمند با عنوان «عصر زندگی طولانی‌تر، بازاندیشی در نظام‌ها برای زندگی بهتر» مطرح شده است.