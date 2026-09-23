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۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی در ۶ ماه به ۷۰۴ حادثه‌دیده امدادرسانی کرد

هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی در ۶ ماه به ۷۰۴ حادثه‌دیده امدادرسانی کرد

تبریز- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از ثبت ۷۰۶ حادثه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این حوادث ۷۰۴ نفر از خدمات امدادی هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

صابر جودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد امدادی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۷۰۶ حادثه در ۲۴ شهرستان استان رخ داده و یک‌هزار و ۲۰۹ نفر حادثه‌دیده تحت تأثیر این حوادث قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۷۰۴ نفر از خدمات امدادی هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: این خدمات شامل درمان سرپایی، نجات فنی و رهاسازی، انتقال حادثه‌دیدگان به مناطق امن، اسکان و توزیع اقلام امدادی و خدمات مرتبط با حوادث جوی بود. همچنین در این مدت ۹۹ نفر جان خود را از دست دادند که ۷۲ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده است.

جودی تصریح کرد: تبریز با ۸۰، میانه با ۷۹ و کلیبر با ۵۹ حادثه بیشترین حوادث ثبت‌شده را در میان شهرستان‌های استان داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی افزود: در این مدت ۹۳۳ تیم عملیاتی با مشارکت ۳۱۳۸ نجاتگر و با استفاده از ۹۲۴ خودروی امدادی در حوادث به‌کارگیری شدند.

کد مطلب 6956978

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