صابر جودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد امدادی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۷۰۶ حادثه در ۲۴ شهرستان استان رخ داده و یک‌هزار و ۲۰۹ نفر حادثه‌دیده تحت تأثیر این حوادث قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۷۰۴ نفر از خدمات امدادی هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: این خدمات شامل درمان سرپایی، نجات فنی و رهاسازی، انتقال حادثه‌دیدگان به مناطق امن، اسکان و توزیع اقلام امدادی و خدمات مرتبط با حوادث جوی بود. همچنین در این مدت ۹۹ نفر جان خود را از دست دادند که ۷۲ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده است.

جودی تصریح کرد: تبریز با ۸۰، میانه با ۷۹ و کلیبر با ۵۹ حادثه بیشترین حوادث ثبت‌شده را در میان شهرستان‌های استان داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی افزود: در این مدت ۹۳۳ تیم عملیاتی با مشارکت ۳۱۳۸ نجاتگر و با استفاده از ۹۲۴ خودروی امدادی در حوادث به‌کارگیری شدند.