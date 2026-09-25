به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مامد کلشینژاد در خطبههای نمازجمعه این هفته در مسجد اهلسنت ارومیه با اشاره به حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران اسلامی، در مجمععمومی سازمان ملل متحد گفت: پیام رئیسجمهور روشن بود؛ ایران هرگز آغازگر جنگ نبوده و از جنگ نیز نمیهراسد.
وی افزود: در شرایطی که تهدیدهایی از سوی ترامپ مبنی بر نابودی ایران مطرح شد، رئیسجمهور تأکید کرد که جهان یا باید به سمت همزیستی مسالمت آمیز حرکت کند یا ناامنی همه را فرا خواهد گرفت. عزت ایران، عزت همه مردم از جمله مردم ارومیه است و اعلام عدم تسلیم در برابر تهدیدها نشان داد که مسلمان هرگز در برابر ظلم سر خم نمیکند.
وی با ارزیابی بازتاب های بینالمللی سخنرانیهای سران در سازمان ملل خاطرنشان کرد: نتانیاهو در حالی اتهام نسلکشی را دروغ قرن خواند و خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری را به چند نوجوان بزهکار تقلیل داد که نمایندگان دهها کشور سالن را ترک کردند.
امامجمعه اهل سنت ارومیه با تبیین جایگاه والای علم و معلمان از منظر قرآن و سنت نبوی، سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را موضعی عزتمندانه خواند و با اشاره به مواضع اخیر مقامات غربی و رژیم صهیونیستی تأکید کرد که شعارهای دروغین صلح، حقیقت جنایات در غزه را پنهان نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه معلم تنها وظیفه آموزشی ندارد بلکه حامل میراثی از آدم تا خاتم و منتقلکننده وحی به نسل بعد است، افزود: در روایات آمده است اگر معلمی به کودکی «بسمالله الرحمن الرحیم» بیاموزد و کودک آن را تکرار کند، خداوند برای معلم، کودک و والدین او برائت از آتش مینویسد.
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