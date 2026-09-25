رئیس شورای اروپا درخواست ترامپ برای خروج از لاهه را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، بار دیگر بر حمایت خود از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در راستای دفاع از حقوق بین‌الملل تأکید کرد.

آنتونیو کوستا در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار داشت که در حوزه حقوق بین‌الملل جایی برای استانداردهای دوگانه وجود ندارد و «ما شاهد نقض عامدانه حقوق بین‌الملل هستیم.

وی با اشاره به دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی گفت: ما قاطعانه از آن‌ ها حمایت می‌ کنیم و پاسدار استقلال، تمامیت و توانایی آن‌ ها برای اجرای کامل وظایفشان خواهیم بود.

کوستا سپس با اشاره ضمنی به تهدیدات ترامپ علیه نهادهای بین المللی و درخواست ترامپ از اروپا برای خروج از این نهادها، گفت: تهدید یا حمله به دیوان کیفری بین‌المللی، مقامات و کارکنان آن غیرقابل‌قبول است. پاسخگویی نمی‌تواند تابع ملاحظات سیاسی و مصلحت‌اندیشی باشد.

آمریکا تاکنون بیش از ۱۲ مقام فعلی و سابق دیوان، از جمله نیمی از قضات فعلی آن، را تحریم کرده است. واشنگتن این اقدامات را در واکنش به تحقیقات دیوان درباره مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی و صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی انجام داده است. آمریکا و صهیونیست ها عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند.