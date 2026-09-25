امام جمعه اهل سنت سیراف:علم و دانش مسیر سعادت انسان و پیشرفت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر٬ شیخ حسین افروز در خطبه‌های نماز جمعه سیراف با اشاره به جایگاه علم و دانش در اسلام، اظهار کرد: علم و دانش مایه حیات و سعادت بشر است و در نگاه اسلام، هیچ موضوعی به اندازه علم مورد اهمیت و اعتبار قرار نگرفته است.

امام جمعه اهل سنت سیراف افزود: علم و دانش راه درست را از نادرست آشکار می‌کند و علمی که انسان را به خداوند متعال نزدیک نکند، نمی‌تواند انسان را به حقیقت علم برساند.

وی با اشاره به تأکید آموزه‌های دینی بر فراگیری علم، خاطرنشان کرد: در اسلام، فراگیری دانش عبادت دانسته شده و در احادیث نبوی نیز بر جایگاه و اهمیت دانش و دانشمندان تأکید فراوان شده است.

افروز با بیان اینکه علم باید با عمل همراه باشد، به این مضمون از سخن سعدی اشاره کرد که دانش بدون عمل، انسان را از حقیقت بهره‌مند نمی‌کند و گفت: علم زمانی می‌تواند منشأ خیر و سعادت باشد که در زندگی انسان و در خدمت جامعه به کار گرفته شود.

وی همچنین با اشاره به توجه قرآن کریم به موضوع علم، دانش و معرفت، بر ضرورت توجه خانواده‌ها و جامعه به تربیت علمی و اخلاقی نسل جوان تأکید کرد و افزود: جوانان دانشمند و متخصص، سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و باید زمینه استفاده از توان علمی آنان برای پیشرفت کشور فراهم شود.

امام جمعه اهل سنت سیراف همچنین بر اهمیت نقش علم و فناوری در تحول اقتصادی و اجتماعی کشور تأکید کرد و خواستار حمایت و اعتماد بیشتر به دانشمندان و جوانان متخصص برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی در مسیر توسعه و پیشرفت شد.

افروز در پایان خطبه‌های خود برای سلامتی و طول عمر باعزت رهبر انقلاب دعا کرد و از ملت ایران به‌دلیل صبر و اتحاد آنان قدردانی کرد و برای رزمندگان و نیروهایی که در مسیر تأمین امنیت کشور تلاش می‌کنند، آرزوی توفیق و سربلندی کرد.