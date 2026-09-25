به گزارش خبرنگار مهر ، مسابقات دو و میدانی ماده هفتگانه امروز با برگزاری رقابت های بخش های باقی مانده پیگیری شد و طی ان فاطمه محیطی زاده رقابت هایش را در این بخش دنبال کرد.

در بخش پرش طول، فاطمه محیطی‌زاده پرش ۵.۹۷ متری در جایگاه اول ایستاد. ۵.۸۵، ۵.۹۷ و ۵.۹۱ سه پرش محیطی‌زاده در این بخش بود.

حریف قزاقستانی محیطی‌زاده با ۵.۸۸ و حریف ویتنامی نیز با ۵.۸۴ متر در این بخش دوم و سوم شدند.



وی در بخش اول که مربوط به دوی ۱۰۰ متر با مانع بود به رتبه سوم دست یافت و در پرش ارتفاع نیز رتبه اول را کسب کرد. محیطی زاده همچنین در بخش پرتاب وزنه در رتبه دوم قرار گرفت. محیطی‌زاده همچنین روز گذشته در دوی ۲۰۰ متر با ثبت زمان ۲۵.۱۶ در جایگاه سوم ایستاد.



این ورزشکار در دو بخش دیگر امروز صبح و عصر به وقت ژاپن برای کسب مدال با حریفان خود رقابت‌ خواهد کرد.