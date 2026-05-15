اسناد خطر معدن برای شاهوار را به عارف دادیم؛ ضرورت احترام دولت به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی در خطبههای نماز جمعه این هفته شاهرود که در مصلی پیامبر اعظم (ص) این شهر برگزار شد، ضمن اشاره به سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) اظهار کرد: الگوترین، نمونهترین و زیباترین ازدواج و زندگی، مربوط به این زوج آسمانی است که باید برای همه مردم به ویژه جوانان الگو باشد.
وی با اشاره به هفته جمعیت افزود: بارها و بارها درباره اهمیت جمعیت، فرزندآوری و ازدواج جوانان تأکید شده است، اما هنوز شاهد عقبماندگیهایی در این زمینه هستیم؛ بخشی از این مشکل به رسومی بازمیگردد که کار ازدواج را برای جوانان دشوار کرده است.
امام جمعه موقت شاهرود با تأکید بر اینکه صِرف ادعای پیروی از امام علی (ع) کافی نیست، تصریح کرد: در مقام عمل باید تسهیلگری در ازدواج جوانان صورت گیرد و موانع فرهنگی و اقتصادی از سر راه آن برداشته شود.
سعیدی شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تخریب کوهستان شاهوار این کانون آبساز شاهرود و دشت بسطام توسط معدن بوکسیت، گفت: اگر بنده یا امام جمعه شاهرود یا آیتالله نظری شاهرودی و آیت الله میرباقری موضعی میگیریم، صرفاً برای انتقال مطالبات مردمی است که بارها و بارها به ما مراجعه کردهاند.
وی افزود: وقتی امام جمعه شهری مانند شاهرود موضع میگیرد، به این معناست که صدها و هزاران نفر آن دغدغه را بیان کردهاند؛ پس چرا برخی مدیران اینگونه با ایشان بد رفتار میکنند؟
رئیس عقیدتی سیاسی دفتر فرمانده کل قوا با بیان اینکه این نوع رفتارها در قبال علما و روحانیون شاهرود صحیح نیست، تأکید کرد: افرادی مانند آیتالله نظری که سالها مجاهدت در کارنامه دارند، وقتی ماجرای شاهوار را پیگیری میکنند، متهم به تحریک مردم میشوند.
سعیدی شاهرودی با اشاره به اهمیت حیاتی شاهوار برای منطقه خاطرنشان کرد: معدن شاهوار به سرنوشت مردم گره خورده است، زیرا شاهوار مخزن اصلی آب شاهرود محسوب میشود و باید به مردم پاسخ داده شود.
وی با تاکید بر اینکه مهمترین نیاز امروز مردم آب است و مهمترین منبع تأمین آب مردم شاهرود نیز شاهوار است، تصریح کرد: بنابراین اگر مردم حرف و اعتراضی دارند، به این دلیل است که معدنکاری با سرنوشت و حیات آنها پیوند خورده است.
سعیدی شاهرودی با بیان اینکه ماجرای معدن بوکسیت تاش سالهاست مورد بحث و بررسی قرار دارد، گفت: ما طی جلساتی این موضوع را پیگیری کردیم تا ادله مستند شود و در پی آن من سه سند را به مسئولان کشوری ارائه دادم، اول اینکه سازمان محیط زیست مشخصاً میگوید معدن آلودگی ایجاد کرده و انفجارات، چشمهها را جابهجا میکند.
وی همچنین افزود: سند دوم مربوط به سازمان بازرسی کل کشور است که میگوید بررسی کرده و این معدن برای آب خطر دارد و سند سوم گزارش مرکز پژوهشهای مجلس است که همه این اسناد به آقای دکتر عارف معاون محترم رئیس جمهور داده شده است.
امام جمعه موقت شاهرود ادامه داد: ما به آقای عارف اعلام کردیم مردم شاهرود انسانهای محترمی هستند و نمیخواهند مسائل خود را به شکل دیگری پیگیری کنند؛ به همین دلیل به نمایندگی از مردم، اسناد ابلاغ شد و ایشان دو هفته بعد نامهای به سازمان محیط زیست نوشتند تا بررسی و اقدام شود.
سعیدی شاهرودی در پایان با بیان اینکه محیط زیست نظر قطعی خود را اعلام کرده است، ابراز امیدواری کرد که مسئولان به نظر رسمی تنها سازمان ذیربط یعنی سازمان محیط زیست کشورمان تن بدهند و خواستار پایان یافتن وضعیت بلاتکلیفی معدن شاهوار و مردم نجیب شاهرود و بسطام شد.
