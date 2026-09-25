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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

کشف مواد افیونی و مهمات جنگی در مرز میرجاوه

کشف مواد افیونی و مهمات جنگی در مرز میرجاوه

زاهدان- ️فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۹۳ کیلوگرم مواد افیونی و ۱۰۰۰ عدد فشنگی جنگی از سوداگران مرگ در مرز میرجاوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد رفیعی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای کنترل و مراقبت از مرزها و برخورد قاطع با قاچاق مواد مخدر در طول نوار مرزی، مرزبانان استان سیستان و بلوچستان از فعالیت باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در منطقه مرزی شهرستان میرجاوه مطلع شدند و با برنامه ریزی دقیق عملیاتی و تشدید اقدامات کنترلی موضوع را به صورت وی‍‍ژه در دستور کار خود قرار دادند.

️فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: پس از چندین شبانه روز کار گسترده اطلاعاتی مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان و همچنین زمان برنامه‌ریزی شده جهت انتقال محموله مواد مخدر مشخص شد و مرزداران در قالب چند تیم پوششی و عملیاتی با کمین‌های هدفمند منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند.

وی تصریح کرد: سوداگران مرگ زمانی که خود را در کمین و محاصره مرزداران دیدند به سمت مامورین تیراندازی کردند که مرزداران با رعایت قانون به کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی و پس از درگیری مسلحانه سنگین با توجه به اتخاذ مناسب تاکتیک‌های عملیاتی، سوداگران مرگ که عرصه را بر خود تنگ دیده، با رها کردن محموله از محل متواری شدند.

️سردار رفیعی با بیان اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و متهمان ادامه دارد اظهار فرمودند: مرزداران در این عملیات موفق شدند، مقدار ۹۳ کیلوگرم حشیش و تعداد ۱۰۰۰ فشنگ جنگی کلاش را کشف کنند.

کد مطلب 6958231

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