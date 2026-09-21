رزمایش بزرگ «اقتدار و جان فدای ایران» سوم مهرماه در بم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی دهقانیان، عصر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه گفت: ما در آستانه چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس و در مقطعی حساس از انقلاب اسلامی قرار داریم و دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب در طول ۴۷ سال گذشته، توطئه‌های مختلفی از جمله جنگ تحمیلی، عملیات روانی و ترورهای کور را علیه ملت ایران طراحی و اجرا کرده که با رهبری امامین انقلاب و هوشیاری مردم، تمامی این نقشه‌ها خنثی شده است.

وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس امسال با شعار محوری «لبیک یا خامنه‌ای» نامگذاری شده است، افزود: مردم ولایتمدار بم با حضور در برنامه‌های تدارک دیده شده، بار دیگر میثاق خود را با آرمان‌های امام (ره) و انقلاب تجدید خواهند کرد.

وی از برگزاری ۸۷ عنوان برنامه در سطح مساجد، محلات، مدارس و ادارات شهرستان بم خبر داد و تصریح کرد: این برنامه‌ها شامل یادواره‌های شهدا «آبروی محله و شهدای خانگی»، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، برپایی نمایشگاه‌ها، خدمت‌رسانی جهادی و تبیین جایگاه زن در دفاع مقدس است.

دهقانیان، ادامه داد: همچنین با اعزام راویان و پیشکسوتان جهاد و شهادت به مدارس، دستاوردهای این دوران برای نسل جوان روایتگری خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بم در بخش دیگری از سخنان خود به محوری‌ترین برنامه این هفته اشاره کرد و گفت: رزمایش اقتدارجان‌فدای ایران» روز سوم مهرماه از ساعت ۱۵ در بلوار امام (ره) با حضور اقشار مختلف مردم از جمله اصناف، دانش‌آموزان، هنرمندان و ورزشکاران برگزار می‌شود.

دهقانیان، با اعلام اینکه بیش از ۵ هزار نفر از نیروهای جهادی در قالب گردان‌های بیت‌المقدس، امام علی (ع)، کوثر و امام حسین (ع) برای این رزمایش سازماندهی شده‌اند، افزود: هدف از برگزاری این رزمایش، حفظ انسجام نیروها، افزایش توان بازدارندگی و نمایش آمادگی کامل برای دفاع از ارزش‌های نظام در برابر توطئه‌های دشمنان است.

فرمانده سپاه بم در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مقابله با جنگ روانی دشمن، خاطرنشان کرد: دشمن پس از شکست در میدان نبرد نظامی، اکنون به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است.

وی ادامه داد: وظیفه رسانه‌ها در این برهه، تبیین حقایق، روایتگری پیروزی‌ها و امیدآفرینی در دل مردم است تا نقشه‌های فتنه و ناامیدی دشمن با هوشیاری عمومی نقش بر آب شود.