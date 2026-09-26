به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح شنبه در جریان مراسم اعلام استقلال آموزش و پرورش کالپوش از میامی با حضور معاون توسعه مناطق محروم و روستایی رئیس جمهور در رضوان کالپوش اعلام کرد: تلاش زیادی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در دو سال اخیر و در دولت چهاردهم انجام شده است.

وی با بیان اینکه آب، راه، بهداشت و درمان و همچنین آموزش و پرورش از اولویت های محرومیت زدایی در میامی بوده است، افزود: مسئله آب کالپوش از همان ابتدای دولت چهاردهم با جدیت دنبال شد و جلسات متعددی برای آن برگزار کردیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه به دنبال رفع مشکلات و مسائل منطقه میامی هستیم، بیان داشت: نگاه منطقی و اصولی برای توسعه و پیشرفت، رویکرد ما بوده است تا بتوانیم به صورت واقعی شاهد انجام کارها باشیم.

کولیوند با بیان اینکه ارتقای ایمنی جاده ها از جمله مهمترین رویکرد های ما در شهرستان میامی بوده است، بیان داشت: یکی از مهمترین تاکیدات ما در بخش کالپوش در کنار مقوله بهداشت و درمان، آموزش و پرورش بوده است.

وی با بیان اینکه نگاه دولت چهاردهم توسعه عدالت آموزشی است، افزود: تمرکززدایی در انجام امور اداری در چارچوب قانون راهبردی است که به دنبال آن هستیم.

استاندار سمنان همچنین از استقلال آموزش و پرورش کالپوش از میامی برای تسهیل در اجرای امورات مرتبط با دانش آموزان توسط خانواده ها به عنوان یکی از موارد همین تلاش ها یاد کرد.