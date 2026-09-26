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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

جبران عقب‌ماندگی‌ها در میامی؛ ارتقای کیفی خدمت رسانی در آموزش و پرورش

جبران عقب‌ماندگی‌ها در میامی؛ ارتقای کیفی خدمت رسانی در آموزش و پرورش

میامی- استاندار سمنان از تلاش‌های دولت برای جبران عقب ماندگی‌ها در میامی به خصوص در مناطق محروم خبر داد و گفت: آب، راه، بهداشت و درمان و همچنین آموزش و پرورش در اولویت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح شنبه در جریان مراسم اعلام استقلال آموزش و پرورش کالپوش از میامی با حضور معاون توسعه مناطق محروم و روستایی رئیس جمهور در رضوان کالپوش اعلام کرد: تلاش زیادی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در دو سال اخیر و در دولت چهاردهم انجام شده است.

وی با بیان اینکه آب، راه، بهداشت و درمان و همچنین آموزش و پرورش از اولویت های محرومیت زدایی در میامی بوده است، افزود: مسئله آب کالپوش از همان ابتدای دولت چهاردهم با جدیت دنبال شد و جلسات متعددی برای آن برگزار کردیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه به دنبال رفع مشکلات و مسائل منطقه میامی هستیم، بیان داشت: نگاه منطقی و اصولی برای توسعه و پیشرفت، رویکرد ما بوده است تا بتوانیم به صورت واقعی شاهد انجام کارها باشیم.

کولیوند با بیان اینکه ارتقای ایمنی جاده ها از جمله مهمترین رویکرد های ما در شهرستان میامی بوده است، بیان داشت: یکی از مهمترین تاکیدات ما در بخش کالپوش در کنار مقوله بهداشت و درمان، آموزش و پرورش بوده است.

وی با بیان اینکه نگاه دولت چهاردهم توسعه عدالت آموزشی است، افزود: تمرکززدایی در انجام امور اداری در چارچوب قانون راهبردی است که به دنبال آن هستیم.

استاندار سمنان همچنین از استقلال آموزش و پرورش کالپوش از میامی برای تسهیل در اجرای امورات مرتبط با دانش آموزان توسط خانواده ها به عنوان یکی از موارد همین تلاش ها یاد کرد.

کد مطلب 6958824

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