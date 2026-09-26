سراب میزبان استاندار آذربایجان شرقی؛ افتتاح مدرسه تا بررسی مسائل تولید

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح شنبه در ادامه سفرهای شهرستانی خود وارد شهرستان سراب شد.

افتتاح مدرسه چهار کلاسه در روستای جمال‌آباد مهربان، بهره‌برداری از ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک سراب و افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه این شهرستان از جمله برنامه‌های استاندار آذربایجان شرقی در این سفر است.

بهره‌برداری از چند طرح در حوزه‌های سلامت و انرژی نیز در دستور کار سفر سرمست به شهرستان سراب قرار دارد.

همچنین استاندار آذربایجان شرقی در این سفر با فعالان بخش‌های صنعتی و کشاورزی دیدار و در نشست‌های تخصصی، مسائل، مشکلات، ظرفیت‌ها و راهکارهای توسعه این بخش‌ها را بررسی خواهد کرد.

بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی و پیگیری مسائل و مطالبات شهرستان سراب از دیگر محورهای سفر استاندار آذربایجان شرقی به این شهرستان است.