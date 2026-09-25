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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

توقیف محموله ۷۰۰ کیلویی چوب بید قاچاق در کامیاران

توقیف محموله ۷۰۰ کیلویی چوب بید قاچاق در کامیاران

کامیاران- رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران از توقیف یک دستگاه نیسان حامل حدود ۷۰۰ کیلوگرم مقطوعات بید خودرو به همراه یک دستگاه اره موتوری در محدوده روستای سربناو این شهرستان خبر داد.

صابر مفاخری در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف و توقیف یک محموله چوب بید به همراه ادوات قطع درخت در محدوده روستای سربناو این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه فقیه سلیمان در جریان گشت‌زنی در محور سنندج-کامیاران، آثار قطع تعدادی درخت بید را در حاشیه رودخانه روستای سربناو مشاهده کردند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران افزود: با هماهنگی انجام شده و با حضور سرجنگلبان بخش موچش، یک دستگاه نیسان که حامل حدود ۷۰۰ کیلوگرم مقطوعات بید خودرو بود، شناسایی و توقیف شد.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، یک دستگاه اره موتوری نیز که به عنوان ابزار قطع درخت مورد استفاده قرار گرفته بود، کشف و ضبط شد.

توقیف خودرو و ادوات جرم با دستور قضایی

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران با اشاره به مستندسازی محل تخریب، گفت: آثار و شواهد موجود در محل بررسی و مستندسازی شد و موضوع برای طی مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفت.

مفاخری خاطرنشان کرد: با دستور رئیس دادگاه عمومی بخش موچش و با استناد به ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خودرو حامل محموله و ادوات مربوطه در پارکینگ پاسگاه انتظامی مربوطه توقیف شد.

وی تأکید کرد: صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی و جلوگیری از قطع و برداشت غیرمجاز درختان، نیازمند استمرار گشت‌های حفاظتی و همکاری دستگاه‌های متولی و مردم است.

کد مطلب 6957926

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