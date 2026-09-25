توقیف محموله ۷۰۰ کیلویی چوب بید قاچاق در کامیاران

صابر مفاخری در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف و توقیف یک محموله چوب بید به همراه ادوات قطع درخت در محدوده روستای سربناو این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه فقیه سلیمان در جریان گشتزنی در محور سنندج-کامیاران، آثار قطع تعدادی درخت بید را در حاشیه رودخانه روستای سربناو مشاهده کردند.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران افزود: با هماهنگی انجام شده و با حضور سرجنگلبان بخش موچش، یک دستگاه نیسان که حامل حدود ۷۰۰ کیلوگرم مقطوعات بید خودرو بود، شناسایی و توقیف شد.
وی ادامه داد: در جریان این عملیات، یک دستگاه اره موتوری نیز که به عنوان ابزار قطع درخت مورد استفاده قرار گرفته بود، کشف و ضبط شد.
توقیف خودرو و ادوات جرم با دستور قضایی
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران با اشاره به مستندسازی محل تخریب، گفت: آثار و شواهد موجود در محل بررسی و مستندسازی شد و موضوع برای طی مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفت.
مفاخری خاطرنشان کرد: با دستور رئیس دادگاه عمومی بخش موچش و با استناد به ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خودرو حامل محموله و ادوات مربوطه در پارکینگ پاسگاه انتظامی مربوطه توقیف شد.
وی تأکید کرد: صیانت از عرصههای منابع طبیعی و جلوگیری از قطع و برداشت غیرمجاز درختان، نیازمند استمرار گشتهای حفاظتی و همکاری دستگاههای متولی و مردم است.
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