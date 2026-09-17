تکمیل بیمارستان خدابنده نیازمندتأمین اعتبار ورفع کمبودهای زیرساختی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بیگدلی، در جلسه ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع شبکه بهداشت و درمان خدابنده که با حضور معاون رئیسجمهوری برگزار شد با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در این شهرستان، اظهار کرد: اجرای این طرح نیازمند فراهم شدن پیششرطهایی از جمله تأمین نیروی انسانی، ساختمان و تجهیزات است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در این شهرستان، گفت: اجرای موفق این طرح نیازمند تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و زیرساختهای لازم است و تکمیل بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) خدابنده نیز از نیازهای اساسی منطقه به شمار میرود.
وی افزود: شهرستان خدابنده با توجه به وسعت و جمعیت بالا، نیازمند توجه ویژه در حوزه سلامت است و برخی نیازهای مرتبط با اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع از سوی وزارت بهداشت به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این شهرستان از نظر جمعیت یکی از بزرگترین شهرستانهای استان زنجان است، ادامه داد: خدابنده حدود ۵۱۰ هزار هکتار وسعت دارد و جمعیت آن نسبت به برخی شهرستانهای استان قابل توجه است، بنابراین تأمین زیرساختهای درمانی و بهداشتی در این منطقه اهمیت ویژهای دارد.
بیگدلی با اشاره به پروژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) خدابنده، تصریح کرد: این بیمارستان یکی از نیازهای اصلی شهرستان است و با توجه به حمایتهای انجامشده، امیدواریم با تأمین اعتبار لازم بتوانیم در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از آن باشیم.
وی اضافه کرد: در سفر رئیسجمهور و با اولویتبندی انجام شده توسط استاندار زنجان، اعتباراتی برای این پروژه در نظر گرفته شد که امیدواریم با ادامه حمایتها، روند تکمیل آن سرعت بگیرد.
نماینده مردم خدابنده در خانه ملت همچنین با اشاره به مشکلات مالی حوزه بهداشت و درمان شهرستان تصریح کرد: شبکه بهداشت و درمان خدابنده حدود ۷۰ میلیارد تومان بدهی جاری، بدهی مرتبط با معوقات نیروهای انسانی و سایر هزینهها دارد.
وی ادامه داد: بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین (ع) خدابنده نیز حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان بدهی جاری، کارانه و هزینههای مرتبط با پرسنل دارد.
بیگدلی ضمن قدردانی از اقدامات دولت در حوزه سلامت، بیان کرد: از رئیسجمهور و معاون اجرایی رئیسجمهور بابت بهروز شدن بخشی از بدهیهای کارانه پزشکان و کارکنان و همچنین افزایش درآمد پرستاران تشکر میکنم، اما همچنان نیازمند حمایت برای تخصیص منابع لازم به مناطق کمتر برخوردار هستیم.
وی با اشاره به نیاز شهرستان خدابنده به تجهیزات پزشکی، اضافه کرد: یکی از نیازهای مهم شهرستان، تأمین دستگاه امآرآی است که مراحل جانمایی آن انجام شده و در حال طی مراحل قرارداد با هیأت امنای ارزی است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت دولت برای تأمین اعتبار این دستگاه شد و خاطرنشان کرد: در صورت امکان، بخشی از اعتبارات سفر برای تأمین این تجهیزات اختصاص یابد تا مردم شهرستان از خدمات تشخیصی مورد نیاز در منطقه بهرهمند شوند.
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